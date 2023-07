Eduardo Verástegui se pone a rezar en plena entrevista con Jorge Ramos

En los últimos años Eduardo Verástegui se ha posicionado en el ojo público por sus controversiales comentarios contra ciertos sectores de la población, este 4 de julio vuelve a ser tendencia por su posicionamiento durante la entrevista que tuvo con el periodista Jorge Ramos.

Actualmente, el productor de cine se encuentra promocionando su nueva cinta ‘El sonido de la libertad’, misma que se basa principalmente en el tráfico infantil, ante la fecha de estreno en Estados Unidos, Verástegui acudió al programa ‘Al punto’ para conversar con Jorge Ramos sobre el proyecto.

Eduardo Verástegui vuelve a la polémica. El actor informó que dio positivo al Covid-19 pero sigue sin creer en las vacunas. (Carlo Allegri/Getty Images)

Eduardo Verástegui se pone a rezar en plena entrevista

Luego de varias preguntas sobre la película, el periodista aprovechó la oportunidad de cuestionar sobre las intenciones del actor por el proceso electoral que se llevará acabo en 2024, en México.

Verástegui expresó que aún no tiene claro su participación en la nueva contienda por la presidencia, no obstante, en medio de sus declaraciones se detuvo un momento para referirse a las creencias del presentador de televisión, “Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho” .

Ante la respuesta de Jorge Ramos por asumirse como agnóstico, rápidamente comenzó a rezar por su familia y su equipo de trabajo, como resultado el conductor se quedó callado; sin embargo, sus expresiones destacaron su incomodidad.

“Manifiéstate en él que es un hombre bueno, Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar en lo que haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar” dijo Eduardo Verástegui.