José Manuel Figueroa culpa a su hermano Julián por una razón especial

José Manuel Figueroa está en el punto de su carrera en que busca ser más un artista reconocido por sus canciones que por lo que sucede en su vida personal. El cantante y compositor decidió regresar a la Hacienda La Caldera, ubicada en Tlajomulco, Jalisco, para que fuera el marco de la presentación de sus nuevos proyectos musicales, que incluye gira por Estados Unidos y México; además, de su nueva disquera RB Music.

El compositor y músico estará en la Expo Ganadera y las Fiestas de Octubre que se realizan en el mes de octubre en Guadalajara.

El cantautor revivirá los éxitos de Joan Sebastian, con la finalidad de que no se pierda su legado y llegue a las nuevas generaciones; incluso grabará temas en inglés y portugués.

”RB Music me ha estado coqueteando hace muchos años. Creo que podemos lograr cosas muy importantes, una de las tiradas es tener una gran plataforma para grabar mucha música de mi padre. Desgraciadamente por el manejo que tuvo Joan Sebastian de representantes y disquera, creo que Joan Sebastian no logró romper las fronteras como debió haber logrado, a lo mejor porque mi padre no era muy guapo pero creo que como poeta su música pudo haber llegado mucho más allá”, compartió José Manuel Figueroa, quien adelantó que hay intenciones de colaborar con Pancho Barraza y Carín León.

El músico y compositor reveló que pasa por una nueva etapa de vida tras las pérdidas en la familia, que lo han vuelto más maduro en todos los sentidos.

“Las pérdidas emocionales, la vida siempre (...), lo he dicho desde hace mucho años, desde que perdí a Trigo en 2006, lo volví a repetir en el 2010 con Sebastian, lo volvía repetir con mi padre en el 2015 y, este año, se volvió trágico otra vez en que que cambian las situaciones. Definitivamente la vida une y separa, la muerte también, desgraciadamente. De entre todo lo malo, los dolores y el espacio tan grande que quedó por la partida de Julián, sí tengo que culparlo -también- directamente, de que de una forma u otra, su partida de este universo ha unido a la familia, un poquito más”, reveló.

“Es trágico, doloroso como un ser tan bonito y joven se nos fue antes de tiempo, pues sí duele”, agregó.

“Hoy más que nunca, no quiero que se le olvide al público que soy hijo de Joan Sebastian” — José Manuel Figueroa

Los herederos de Joan Sebastian

Por ahora, José Manuel Figueroa, está enfocado por sacar un disco en vivo grabado en el panteón de Juliantla el pasado 8 de abril, donde reposan los restos de su padre. Así como retomar la música de Joan Sebastian para las nuevas generaciones y reactivar el estudio de la familia, ubicado en Cuernavaca.

“Hay muchos proyectos interesantes y se pueden hacer muchas cosas con el catálogo de mi padre. Tengo una obligación con el maestro Joan Sebastian que es encargarme de difundir su música al máximo. Tengo la obligación como hijo de enseñar la música que hizo en vida, con la ventaja de interpretarla o no tan bien como mi padre , no hay bronca, pero puedo aportar algo en portugués. Vamos a activar el estudio de mi papá, donde grabó todos sus discos. La idea es retomar el catálogo de mi padre que muchas generaciones no las conocen, así que mantener el catálogo activo. Todas las ideas las estoy compartiendo con los herederos para evitar malos entendidos”, comentó.

José Manuel Figueroa. (Foto: Gabriela Acosta.)

Los bienes, catálogo de canciones y todo lo que tiene que ver con Joan Sebastian está a cargo de una asociación del “Poeta del pueblo” y sus herederos.

“Conociendo el desorden de las ideas, de la música y la poesía que él llevaba, también era desordenado en su vida, lo único que hacía que cada vez que le salía una inspiración, una frase o estrofa era grabarla con su guitarra. Hay muchos pedazos que se pueden terminar, porque el compromiso de todos los herederos es estar de acuerdo, porque creo que se podría rescatar material que quedó flotando”, finalizó.