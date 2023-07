La creadora de contenido mexicana de 29 años de edad, Wendy Guevara quien saltó a la fama gracias al famoso video titulado ‘Las Perdidas’ donde aparece junto a una de sus mejores amigas, Paola, siempre ha destacado por su increíble personalidad misma que la llevó a convertirse en una de las habitantes de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Sin embargo, antes de convertirse en la mujer que es ahora, Wendy Guevara atravesó por varios duros momentos, entre ellos, el aceptar que era una mujer transexual, cosa que en un inicio disgustó a su padre quien se oponía a esta decisión.

Wendy Guevara rompe en llanto al recordar su dura y triste infancia

Y durante el episodio del pasado martes 4 de julio, Wendy Guevara se sinceró con toda la audiencia de ‘La Casa de los Famosos México’ y abrió su corazón al recordar varios duros y tristes momentos por los que tuvo que atravesar durante su infancia y adolescencia.

Fue mediante una dinámica donde los conductores de ‘La Casa de los Famosos México’ le muestra a los habitantes varias fotografías significativas de su vida y en el caso de Wendy Guevara, le enseñaron una foto de su familia, “Mi papá me golpeaba por mi manera de pensar de mi sexualidad, que aún no me definía muy bien pero pues se me veía desde muy pequeño que yo era así porque me gustaban las cosas de niña. Tiene muchos años que no me agrede a mí, mi papá ya cambió, antes lo veía como un monstruo pero ha cambiado y yo lo amo mucho y se ha disculpado conmigo”, compartió.