¿Cuánto pesa la cola de sirena que utilizó Shakira en ‘Copa Vacía’? Artista revela detalles

Una vez más, Shakira sorprendió a sus fans luego de estrenar una nueva canción titulada, ‘Copa Vacía’, la cual interpretó junto a Manuel Turizo, teniendo una gran receptividad, a pesar del poco tiempo de haber sido publicada.

Le puede interesar: Manuel Turizo es fan de La Casa de los Famosos México y lo demuestra publicando un video de Wendy Guevara

En el video oficial de este nuevo tema musical, se puede ver a la colombiana con un impresionante traje de sirena, dejando cautivados a muchos por la manera en que la artista ha sabido llevar muy bien su personaje.

Es tanto el realismo que se hace ver en este material audiovisual, que muchos creyeron que eran imágenes realizadas en computador. Sin embargo, recientemente la oriunda de Barranquilla confesó que se trata de una cola de sirena que fue elaborada por una empresa que se especializa en este tipo de vestuario, llevándose así un gran mérito, no sólo por lo reluciente que se deja ver, sino también por la manera en que supo manejar esta vestimenta, haciendo que se viera muy real, sobre todo tomando en cuenta lo pesada que es.

¿Cuánto pesa la cola de sirena que utilizó Shakira en ‘Copa Vacía’?

A través de su canal de difusión de Instagram el cual se titula ‘Shakichat’, la cantante reveló con una encuesta cuál es el peso de la cola de sirena que utilizó en el videoclip.

“Lo de ser una sirena no ha sido nada fácil, sobre todo porque la cola, no saben lo que pesaba, no era nada liviana. Si alguno se quiere aventurar a decirme cuánto pesaba en libras o en kilos”, comentó, para posteriormente mostrar una serie de opciones con el objetivo de interactuar un poco con sus fans y así poder conocer su opinión.

“Creen que pesaba 35 libras (15.9kg), 30 libras (13.6kg) o 25 libras (11.3kg). Estas son las pistas, ¿qué dicen?”, indica la encuesta

Finalmente, la famosa reveló el peso exacto de su vestuario. “Así que resulta que mi cola pesaba cerca de 25 libras y mi stylist Nico y yo seleccionamos los colores para darle forma al material. Tuvimos una cola hecha a medida por un especialista, alguien que se especializa en colas de sirenas y terminé pintándola yo misma”, confesó.