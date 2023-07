Julio Iglesias reacciona a los memes con su cara por el séptimo mes del año: “No se quien empezó con eso”

El mes de julio marca, como de costumbre, el inicio oficial de la segunda parte del año. Pero en las redes sociales es la luz verde para una de las fiestas con más invitados en Internet: los memes de Julio Iglesias.

Miles de posteos en redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram ponen la imagen de Julio Iglesias relacionado con algún evento de cualquiera de los días del séptimo mes del año.

Nadie sabe como inició esta movida que debe tener al menos como unos 10 años. Todos hemos compartido o recibido alguno de estos memes que nos hacen estallar de risas, por las ocurrencias de sus creadores.

Y aunque lo hayan ignorado, desde hace tiempo existe una reacción del propio protagonista de estos memes, Julio Iglesias. El cantante español, al igual que miles de personas en las redes sociales, disfruta de este contenido; le causan risa.

Así lo hizo saber en una entrevista que dio a la revista Hola! en el 2015, según reseña Infobae. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, dijo Julio Iglesias en ese entonces.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, añadió el cantante español de 79 años.