Tekashi entrega lujosos regalos a Yailin, ¿Cuántos fueron en total?

Yailin ‘La Más Viral’ ha sido muy mencionada en redes sociales recientemente, inicialmente por el estreno del video dedicado a Anuel en donde cuenta la historia de su romance, y luego por realizar una colaboración junto a Tekashi 69 desatando así rumores de qué entre ambos existe una relación más allá de amistad.

Y es que, además de las diversas publicaciones realizadas en redes sociales en donde se ven muy románticos ambos, y ahora nuevamente surge un nuevo video en donde se puede observar al cantante entregarle diversos obsequios a la dominicana tras esta celebrar un año más de vida, además de las diversas polémicas que se han visto en redes sociales.

¿Qué le obsequio Tekashi a Yailin ‘La más viral’?

Desde la habitación de un hospital, Tekashi realizó un video en donde aparece Yailin acostada en una cama tras haber salido de una cirugía, no obstante, lo que me llamó la atención de muchos es la cantidad de obsequio lujosos que este le entregó a la ex de Anuel AA.

Primero que nada, el cantante entró con un pastel cantando ‘Felicidades’, el tema musical de Grupo Firme junto a Alejandro Fernández, para luego entonar el cumpleaños feliz, y, a pesar de que esta aún se ve delicada por la cirugía, logró esbozar una gran sonrisa.

Luego de esta pequeña dedicatoria, dio paso a un ramo de rosas rojas y diversos globos de color rojo y blanco.

Asimismo, en un fragmento del video se puede ver como el cantante saca algunas pacas de billetes, contándolas mientras la coloca en la cama, sumando un total de 21, es decir, la misma edad que ella cumple, al final se puede observar cómo le muestra un reloj marca Rolex para que ella pueda utilizarlo cuando desee, dándole así un total de cinco lujosos obsequios para disfrutar.