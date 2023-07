Yailin exhibe maltratos de Anuel mientras estaba embarazada

Yailin y Anuel intentaron mantener en privado su ruptura, con el objetivo de no afectar la llegada de su hija; sin embargo, el cantante puertorriqueño no ha dejado de lanzar comentarios polémicos, es por ello que la influencer exhibió la violencia que vivió durante su relación.

La intérprete de ‘Chivirika’ hizo evidente su romance con Tekashi, mismo que ha criticado en más de una ocasión la forma en la que Anuel vive su paternidad, como resultado, ambos artistas comenzaron una pelea por redes sociales y que al parecer podría terminar con las declaraciones que hizo Yailin.

Yailin exhibe maltratos que recibió de Anuel

Respecto a las acusaciones que hizo Anuel contra Tekashi, ‘La más viral’ rompió el silencio y habló abiertamente sobre los supuestos abusos que sufrió de parte de su expareja; además de describir la violencia en su relación, compartió fotografías como parte de las pruebas.

“Si eres un narcisista, dile al mundo que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana. Deja de ponerte los papeles de buen padre” escribió la cantante.

Al parecer la rapera de República Dominicana no pensaba hacer pública la información, no obstante, decidió hablar para contradecir los comentarios de Anuel, ya que explicó que no recibió dinero para pagar los gatos del hospital en donde recibió a su hija.

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales reaccionaron de distintas maneras, especialmente tomando una postura de la situación y sobre el altercado que existe entre los tres cantantes.