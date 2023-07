Drena de Niro dedica emotivo mensaje a su hijo fallecido

Hace unos días se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Leandro, nieto de Robert de Niro e hijo de Drena de Niro, quien abrió su corazón en redes sociales para expresar el profundo dolor que tiene luego de que el joven fuera encontrado sin vida dentro de un departamento en Nueva York.

Le puede interesar: Causa de muerte del nieto de Robert De Niro según Drena De Niro

“Apenas puedo escribir a través de mis lágrimas, pero todo el amor, los mensajes, las llamadas, los mensajes de texto, los correos electrónicos, los amigos y la familia que me aguantaron estas últimas 24 horas. Todavía no he podido responder, pero estamos agradecidos por todo su amor y condolencias”, inicia diciendo el escrito publicado en sus cuentas oficiales.

“Nada de esto es correcto o justo y mi corazón duele de una manera que nunca supe posible mientras aún respiraba y apenas funcionaba. Leo mi amor te amo hoy como el primer día que te tuve entre mis brazos”, señala recordando el momento de su nacimiento, agregando además que la misma persona que le ayudó en ese entonces, ahora también le dio apoyo en este momento tan duro en sus vidas.

“El mismo hombre que nos recogió del hospital cuando naciste, nos llevó a la funeraria donde te toqué y abracé por última vez”.

Asimismo, la actriz también hizo referencia a la personalidad del joven de 19 años de edad, indicando que era una persona que tenía mucha bondad. “Fuiste bondad, aceptación y amor, y no puedo creer que nada de esto sea real. TÚ hiciste todo soportable y cada carga más liviana. No merecías morir así, pero solo puedo creer que Dios necesitaba un ángel fuerte y poderoso en su ejército”, indicó.

“Te estoy abrazando cada segundo de cada momento, en mi corazón y mis recuerdos hasta que esté contigo de nuevo. Mi corazón está roto para siempre. Yo, papi y tu familia te amamos, te amo, te amo con cada latido de mi corazón que llora”, comentó Drena desde su cuenta de Instagram, en donde también colocó una fotografía de su hijo sonriendo.