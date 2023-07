Margot Robbie y America Ferrera hablan del mensaje de empoderamiento en ‘Barbie’

“Barbie” es probablamente una de las cintas más esperadas de este 2023, a pesar de que compartirá taquilla con otras famosas producciones, la euforia por conocer esta historia ha traspasado fronteras. Los fans mexicanos han demostrado su emoción por el estreno, especialmente ante la visita que hicieron Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera.

También te puede interesar: ¿Margot Robbie se cree Barbie en la vida real? Entérate

Parte del elenco de ‘Barbie’ se ha mantenido de gira para promocionar la cinta, a pocos días del estreno, el pasado jueves 6 de julio arribaron a la Ciudad de México para celebrar con sus fanáticos, aunque el encuentro fue corto, tan solo un día después asistieron a una conferencia de prensa para dar más detalles de su participación.

Elenco de 'Barbie' (Brigette Reyes/Brigette Reyes)

Mensaje de empoderamiento de ‘Barbie’

Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en la cinta, habló sobre lo que significa este papel en su carrera, no obstante, también se tomó un momento para agradecer el recibimiento que tuvieron durante la alfombra rosa de ‘Barbie’.

“Anoche fue inolvidable y estamos agradecidos por todo el amor de México, es un lugar al que volvería; pues la energía que se vivió durante la presentación fue increíble” dijo Gosling.

Elenco de 'Barbie' (Brigette Reyes/Brigette Reyes)

Las muñecas ‘Barbie’ han acompañado la infancia de miles de niñas al rededor del mundo, los cambios generacionales han hecho que evolucione, por lo cual Margot Robbie expresó el mensaje que le gustaría dejar con esta película, en especial por el slogan que acompaña a estos juguetes.

“Encuentro un poco abrumador la idea de que puedes ser cualquier cosa y puedes ser todo. Siento que en esta época en la que tratamos de hacer lo mejor que podemos para ser tantas cosas para tanta gente, el mensaje que me golpeó más fuerte y me pareció más profundo es que tú eres suficiente como eres y que lo estas haciendo genial. Creo que hay algo muy aspiracional en Barbie y siempre lo ha sido, pero tener a alguien que diga que eres buena tal como eres, siento que necesitaba escuchar eso cuando estás haciendo esta película” explicó Robbie.

Elenco de 'Barbie' (Brigette Reyes/Brigette Reyes)

Por otra parte, America Ferrera habló sobre la importancia de la representación diversa en las películas y la forma en la que ‘Barbie’ generaría un cambio en las nuevas generaciones, mismas que podrían sentirse identificadas a través de la narrativa. Asimismo, explicó la forma en la que su papel impactó en su faceta profesional y personal.

“De todas mis propias imperfecciones y abrazando lo que soy y mi aspecto como una niña pequeña que no creció jugando con Barbies, que no se vio representada en este mundo de Barbie. Creo que es bastante sorprendente que este ícono y narrativa increíblemente dominante e influyente que ha cambiado en todo el mundo se haya expandido para incluir a muchos más de nosotros y no creo que eso pueda ser subestimado y subestimado lo que eso significa para los jóvenes que crecen en un mundo donde puedan mirar hacia arriba y verse reflejados en nuestras narrativas más dominantes y célebres. Y creo que para mí he visto ese cambio en mi vida y he visto ese cambio en mi carrera y llegar a ser la persona que ocupa este papel” finalizó Ferrera.