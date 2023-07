Wendy Guevara enfrentaría a ‘la jefa’ por diferencia de sueldo en ‘LCDLF’

Wendy Guevara sigue destacando como una de las favoritas dentro de ‘La casa de los Famosos’ no solo por los televidentes, si no también por sus compañeros, ya que la creadora de contenido ha construido una amistad con la mayoría, dejando de lado una estrategia para ganar la competencia.

También te puede interesar: La Casa de los Famosos México: Emilio Osorio ganó una gran ventaja si se salva este domingo

Pese a que la integrante de ‘Las perdidas’ ha protagonizado la mayor parte de los momentos virales, desde hace semanas comenzó a especularse que sería de las concursantes con menor sueldo, aunque la producción no habló al respecto, durante la última fiesta que tuvieron se habría confirmado esa información.

“Yo soy la dueña”: Wendy Guevara se atrevió a cumplir su fantasía en La Casa de los Famosos (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Wendy Guevara estalla contra producción de ‘La casa de los Famosos México’

Antes de la gala de eliminación, los habitantes de la casa tuvieron una fiesta, la cual resaltó por una confesión de Paul Stanley, ya que durante su rutina de stand up reveló la cifra que firmó para participar en ‘La casa de los Famosos México’.

Aunque todos reaccionaron con risas, Wendy Guevara no se quedó callada, “Yo no sé ustedes, pero en mi contrato no estaba (usar looks de gala) de un millón de pesos a la semana, está muy cabr**” dijo la influencer.

Luego de este comentario, Paul Stanley preguntó, ¿te dieron sólo un millón? Como resultado, Guevara cuestionó la diferencia en sus salarios y la de sus compañeros, argumentando que estaría dispuesta a confrontar a la producción, “ay, no me digas eso porque mañana voy con la jefa” .

Wendy Guevara La famosa es una mujer trans orgullosa de sus raíces (@soywendyguevaraoficial/Instagram)

Como era de esperarse, sus seguidores de redes sociales reaccionaron con molestia, ya que señalaron las injusticias en la cifra que recibió Wendy por participar, en especial por el protagonismo que ha tenido desde que ingresó a diferencia de sus demás compañeros.