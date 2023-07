Belanova entre el misterio de su vocalista y la larga ausencia de los escenarios

Belanova protagoniza un fenómeno especial en la música, en el que se vuelve -continuamente- tendencia en redes sociales, sus canciones se vuelven viral en TikTok y los fans piden su regreso, pero hay un misterio alrededor del trío tapatío integrado por Denisse Guerrero, Ricardo Arreola y Edgar Huerta.

Durante varios encuentros con los miembros de la agrupación, han dicho que siguen dentro de la música pero desconocen cuándo le quitarán la pausa a su carrera.

Con canciones como Rosa pastel, Por ti, Baila mi corazón, Cada que y Me pregunto, la agrupación se posicionó como una de las más importantes del género pop latino. Sin embargo, en 2018, decidieron tomar un receso tras la promoción de su último disco Viaje al centro del corazón. No realizó giras y los integrantes decidieron darse un tiempo para nuevos proyectos en solitario. Esa pausa temporal ya se prolongó casi cinco años y no hay fecha para que regrese a los escenarios.

“Hay una pausa, ya llevamos años. Todavía no sabemos si retomaremos Belanova, porque fue un momento sano. Richie y yo estamos produciendo a otras bandas” — Edgar Huerta

Muchos rumores hay alrededor de la vocalista y una supuesta reactivación de su sonido electro pop y synth pop mexicano.

“Los tres seguimos en comunicación tanto Richie, Dennise y yo. Estamos súper bien nivel relación, era necesario una pausa, un descanso y un respiro, porque fueron casi 20 años de no parar, de estar en shows, discos, giras y creo que se vale decir: ‘saben que queremos parar un momento’, para que cada quien haga sus cosas, pero totalmente es una pausa”, señaló Edgar Huerta.

Legado musical

Belanova cumple 23 años de historia, y podría ser el pretexto perfecto para su regreso a los escenarios.

Especulaciones

Un rumor le ha dado vuelta al internet, donde distintas páginas especializadas en la cultura pop señalan que este 2023 Belanova regresa con nueva música y un par de fechas de conciertos en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, pero no ha sido confirmado por la banda.

Belanova en números