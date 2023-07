¿En cuál plataforma streaming estará ‘Oppenheimer’?

Este verano, una de las películas más esperada por los cinéfilos es ‘Oppenheimer’, el nuevo proyecto de Christopher Nolan.

La cinta, que cuenta con un elenco encabezado por Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey, Jr., entre otros, tendrá una dura batalla por la taquilla junto a ‘Barbie’ que se estrena el mismo día.

La película está basada en el libro ganador del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y el fallecido Martin J. Sherwin, donde se relata la vida del popular físico nuclear y su impacto en el proyecto Manhattan que desarrolló las primeras armas nucleares.

¿En cuál plataforma streaming llegará ‘Oppenheirmer’?

La cinta es distribuida por Universal Studios, por lo tanto, es probable que la película, luego de su lanzamiento en cines, pase por Netflix, para luego aterrizar en la plataforma streaming, Peacock.

Sobre los días de su llegada al streaming, va a depender de muchos factores: Generalmente, las películas se estrenan en la pantalla chica luego de 60 días de su lanzamiento en cines, sin embargo, si la taquilla justifica la permanencia de la producción en cartelera, es probable que se deba esperar más de 90 días para verla desde la comodidad de la casa.

Advertencia de Nolan

En una reciente entrevista para Wired, el cineasta señaló que las primeras reacciones de la película han sido de espectadores ‘devastados’ tras los 180 minutos de duración.

“Algunas personas salen de la película absolutamente devastada. No pueden hablar. Quiero decir, hay un elemento de miedo que está en la historia y en los fundamentos. Pero el amor de los personajes, el amor de las relaciones, es más fuerte que nunca. Parecía esencial que hubiera preguntas al final que dejaras resonando en la mente de las personas y que provocaran el debate”, declaró el cineasta.