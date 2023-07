Hija de Bárbara de Regil, protagonizó pelea callejera con otra mujer en Holbox

Un nuevo escándalo circunda la vida de Mar de Regil, al verse supuestamente involucrada en una golpiza callejera con una mujer de nacionalidad rusa, todo mientras se encuentra disfrutando de unas vacaciones en las playas de Quintana Roo.

El escándalo surge tras el tuit escrito a las 12:02 de la medianoche, por la usuaria @argaez_sofia,: “Se acaban de madre*r Mar de Regil enfrente de mi xd”, se leyó.

y q se madrean a la mar de regil pic.twitter.com/cAqJXSDdeA — tu novia la txnxcx11 (@callmelatxnxcx) July 10, 2023

El comentario inmediatamente se regó como pólvora, aunque horas más tarde fue eliminado junto a la cuenta donde se hizo publicó, sin embargo, los rumores no se detuvieron, incluso se dice que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 8 de julio en Holbox Quintana Roo.

Se dice que la influencer recibió varios golpes de parte de esta mujer hasta que su novio, en compañía de otros amigos lograron separarlas.

Hasta el momento, este episodio no ha sido confirmado por la hija de Bárbara de Regil, aunque el último video compartido en su cuenta de TikTok, levanta nuevas opiniones de sus seguidores, asegurando que la famosa de 19 años aparece con un ojo morado producto de los golpes que recibió.

En la publicación se ve a la influencer presumiendo sus días de descanso en compañía de su novio, ambos sentados en un carrito de golf, ella con un bikini blanco, él con un traje estampado, presumiblemente felices cantan una canción de Eminem.

Los hater de Mar de Regil no dejaron pasar la oportunidad para tratar de detallar su rostro y lograr divisar los rastros de la paliza que recibió, sin embargo, las dudas no han podido ser confirmadas ya que no se sabe si la apariencia de su cara es por la luz del día y que no llevaba maquillaje.

Como era de esperarse los comentarios que se leen en la publicación van todos dirigidos a a que aclare sobre la supuesta golpiza: ¿Es verdad lo de la peles?, “se le ve el ojo todo morado”, “ya sube el video de la pelea”, “no puedo seguir con la duda”, “mira su ojo, está inflamado y morado” y “ando buscando el video donde la rusa le pega” son algunos de los mensajes que le dejaron.