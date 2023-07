Leonardo García se niega a hablar de la pelea con Margarita Portillo por la herencia de su padre

A escasos tres meses de la triste partida física de Andrés García, su hijo Leonardo asegura que ya superó el luto y que así como sigue la vida él decidió hacer lo propio en su día a día. Recientemente acudió al lanzamiento de “Fridu by Bakua”, el nuevo mezcal creado por el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri y su esposa Mariana Otero.

Leonardo, aunque con problemas en sus cuerdas vocales, le concedió unos minutos a los medios de comunicación y aprovechó para aclarar que acudió al evento para apoyar a Alejandro, su amigo de la infancia.

“Somos amigos desde la infancia, claro que lo voy a apoyar”…Amanecí muy mal, pero no me siento mal, no me duele ni nada”, destacó.

Sin duda que el interés de los reporteros no tenía nada que ver con su asistencia al lanzamiento del producto, sino todo lo referente al testamento de su fallecido padre, Andrés García, quien falleció el pasado 9 de abril por complicaciones de salud.

Vale recordar que el documento refrendado por el intérprete de Pedro Navaja y leído el pasado 19 de junio, se acuerda que los bienes deberán ser repartido en partes iguales: 25% 25% para Margarita Portillo, 25 % para Andrés Portillo, 25 % para Andrés García Jr. y 25 % para Rosa María García, evidentemente a Leonardo no le habría tocado nada.

Sin embargo, Roberto Palazuelos, abogado y amigo de la familia aseguró que Leonardo y su madre, Sandra Vale recibieron como herencia, un inmueble que ya habitaban.

Los periodistas le preguntaron a García de 50 años si estaba de acuerdo en cómo quedaron distribuidos los bienes de su padre: “Ay ya no no voy a hablar de eso, brother, vengo a hacer mi vida, vengo a ver a mis amigos, punto, ya se acabó, hay que darle pa´ delante, no hablar de lo mismo”, precisó el también actor visiblemente molesto.

No conforme con esta respuesta, otra reportera le consultó si sentía que ya había superado la muerte de su padre, de quien estuvo alejado los último meses de su enfermedad tras la acusación que el propio Andrés hacia su ex Sandra Vale a quien señaló de haberle suministrado sustancia ilícitas a él y a su hermano, respondiendo tajantemente: “Ya pasó, ya está superado”.