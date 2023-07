Madonna reaparece para anunciar cambios en tour mundial: ¿Qué pasará con México?

A finales del mes de junio, se reveló que Madonna había tenido que ser hospitalizada de emergencia, pues presentaba una infección bacteriana que hizo deteriorar su estado de salud, todo esto luego de haber sido encontrada inconsciente en su casa, por lo que la trasladaron de manera urgente a un hospital de Nueva York.

Durante varios días, la “Reina del pop” se mantuvo en el hospital, en la unidad de terapia intensiva, donde recibió todo tipo de tratamientos que aún la mantienen débil.

“Odio decepcionar a alguien. Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda”. — Madonna

Madonna. (Foto: Instagram.)

Fue la propia Madonna que decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para agradecer a sus fans e informar qué pasará con The Celebration Tour que arrancaría este 15 de julio. También, compartió una imagen acompañando el comunicado.

“Gracias por su energía positiva, oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido tu amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida. Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Lo segundo que pensé fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira”, escribió la cantante.

“También no quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a alguien. Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda. El plan actual es reprogramar la etapa norteamericana de la gira y comenzar en octubre en Europa. No podría estar más agradecido por su atención y apoyo. Amor M”.

¿Qué pasará con los conciertos en México?

Por lo que compartió en sus cuentas oficiales, la etapa en Estados Unidos será reagendada y arrancará su gira el 14 de octubre en Londres.

Ante esto, se espera que sus fechas en Ciudad de México no tengan cambios para sus cuatro conciertos en el Palacio de los Deportes en enero de 2024.