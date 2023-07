Mario Casas quiere que ‘3 Metros Sobre el Cielo’ tenga una tercera parte

Han pasado casi 13 años desde el momento en que se estrenó ‘3 Metros Sobre el Cielo’, una de las películas españolas más esperadas en el 2010, la cual tuvo una gran receptividad por parte de la audiencia, que, desde el momento de su anuncio, ya se mantenían a su espera.

Le puede interesar: Películas románticas que puedes disfrutar en Netflix

De esta manera, gracias a la aceptación que tuvo, un par de años más tarde se dio a conocer una segunda parte: ‘Tengo Ganas de Ti’, la cual también logró captar la atención de muchos y, hasta la fecha continúa cautivando al público.

¿Habrá una tercera parte de 3 Metros Sobre el Cielo?

Basada en los libros de Federico Moccia, ‘3 Metros Sobre el Cielo’ llegó a las pantallas en diciembre de 2010, cautivando a sus fans con la historia de amor entre ‘Hache’ personaje interpretado por Mario Casas y ‘Babi Alcazar’, la cual fue encarnada por María Valverde, quienes demostraron una gran química dentro del filme.

A pesar de su gran receptividad, nunca se habló de realizar una tercera parte de esta película, motivo por el cual se le cuestionó a Mario Casas qué opinaba sobre realizar una nueva entrega de ‘3 Metros Sobre el Cielo’.

“Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría que hubiera una tercera parte, a demás yo creo que el tercer libro o lo que se suponía que iba a suceder demás, los personajes ya eran más mayores, ya habían pasado unos cuantos años que encajaría”, indicó, agregando además que él está dispuesto a realizar una tercera parte, aunque no sabe si en algún momento se pueda dar la oportunidad.

“Yo estoy dispuesto a hacer la película, a parte creo que muchos de los fans, la gente ha crecido conmigo, me han acompañado, pero a veces las cosas no pasan, esperemos que pase, aunque no lo sé, la verdad que no lo sé”, explicó el actor español.