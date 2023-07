Moenia no pierde el estilo a 30 años de su historia musical

Moenia no pasa de moda, la banda que ha dejado todo un legado, sigue activa y sumando fechas de Pixel Tour por México y otras partes del mundo. Alfonso Pichardo, Alex Midi y Jorge Soto han logrado colocarse como la banda pionera dentro de la escena mexicana del synth pop convirtiéndose, incluso, en la banda con mayor presencia en Latinoamérica.

“Las redes sociales son una herramienta que antes no existía, ahora te da esa posibilidad de tener reacciones inmediatas y una interacción mucho más cercana con la gente. Lo más importante para nosotros son las presentaciones en vivo en diferentes formatos y foros, que van desde un antro, festivales o teatros. Iniciamos hace ya casi 30 años y cuidamos la calidad de las canciones y los shows... Moenia no pierde el estilo”, compartió Alex Midi.

A principios de mayo, salió el álbum Stereo Hits Vol. 2, donde Moenia vuelve a hacer un tributo a aquellos sonidos que le dieron forma a la música mexicana y en esta ocasión, creando grandes reversiones como Amante bandido, Lobo hombre en París, Maldito duende, Fotonovela, Llámame si me necesitas, entre otras.

“Estamos en un momento de mucha mutación. Comenzamos los tres en la música electrónica por diferentes motivos, pero te puedo decir que tiene mucho que ver el aspecto de juego estar como una especie de laboratorio, esa parte de la música electrónica es muy interesante y hace que te enganches y apasiones. En Moenia siempre hemos sabido llevar a la gente con nuestra música por un viaje de ya casi 30 años con giras distintas y con sensaciones distintas”, añadió Jorge Soto.

“Moenia no es nada más un robot con el alma de un humano, sino que genera reacciones a través de la música” — Alex Midi

Moenia mantiene la vanguardia dentro del electropop, convirtiendo su estilo en algo único. Ahora, ha logrado colocarse como la banda pionera dentro de la escena mexicana del synth pop convirtiéndose, incluso, en la banda con mayor presencia en Latinoamérica.

“No somos unos chavitos y hablo a nivel musical obviamente, a nivel personal menos (risa), pero a nivel musical una banda de 30 años ya es longeva pero que que no estamos en el reencuentro o nostalgia, sino que estamos con ganas de seguir proponiendo”, detalló Alfonso Pichardo.

La agrupación continúa ofreciendo conciertos dentro de la República Mexicana, Centroamérica y Estados Unidos, como parte de su gira Pixel Tour

Se adelantaron a su tiempo

Durante la entrevista con los integrantes de Moenia, revelaron que en se adelantaron a sus tiempos.

“Desde que empezamos fue una novedad, de hecho en el primer disco, fueron proféticas las palabras de Alfonso en una de las canciones que decía que era música del nuevo milenio, cuando todavía estábamos en el milenio pasado, no, en siglo pasado. Se volvió la música del nuevo milenio, no creo que haya grupo que no haya sido tocado por la tecnología, ya sea para sus presentaciones o producciones. Nosotros sí comenzamos haciendo esta música con un gusto enorme que teníamos por ciertas bandas o por cierto movimiento con tres integrantes tocando instrumentos. Llegamos con nuestra visión de poder hacer la música electrónica, ahora con las nuevas tecnologías y un crecimiento personal. No nos vemos haciendo música como lo hacíamos en un principio, porque si hay algo que define la música electrónica en su gran porcentaje son las letras”, terminó señalando Jorge Soto.

