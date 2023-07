Polo Morín “coquetea” con Ricky Martin tras anunciar su divorcio, usuarios reaccionan

Luego de Ricky Martin anunciará su separación con Jwan Yosef, muchos mostraron su sorpresa, pues ambos mantuvieron una relación sólida desde hace aproximadamente cinco años, así que usuarios no tardaron en reaccionar a través de redes sociales por esta noticia.

Uno de los famosos que no se quedó atrás, fue Polo Morín quien desde su cuenta de Twitter le envió un mensaje al cantante, el cual los internautas tomaron como imprudente, indicando que era muy pronto para realizar este tipo de comentarios, pues además de la reciente noticia, el actor también tiene una relación formal en el momento.

¿Qué fue lo que dijo Polo Morín a Ricky Martin?

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde Polo Morín realizó un corto, pero polémico mensaje, desatando diversas críticas en redes sociales.

“Hola perdido…”, indicó, mencionando además a Ricky Martin en el tuit.

A pesar de no decir nada malo, muchos en redes sociales catalogaron este mensaje como “desagradable”, por lo que también seguidores, tanto del cantante como del actor, decidieron opinar al respecto.

“Wey... Todavía está tibio el cuerpo del ex marido, mínimo espérate a que se enfríe”.

“Estuvo chido el tuit, lo acepto, pero me sorprende que tú qué eres tan de cristal si te guste ‘bromear’”.

“¡Que desagradable de tu parte!, él está viviendo un momento difícil en su vida y tú ‘jugando’; ¿Dónde está la empatía y respeto que tanto pides? Digo, eres figura pública y debes de saber cómo se siente él...”.

“Si fue de broma, es de muy mal gusto hacerla en un momento difícil para Ricky. Me agradabas, pero la verdad no me extraña, media comunidad en Cdmx saben que no respetas tu relación”.

Eran algunos de los comentarios. Asimismo, otros de los usuarios le cuestionaron si aún mantenía o no su relación con Bernardo, a lo que éste respondió que su pareja no es “inmadura”, ni “celosa”.

“¿Entonces Bernardo está soltero?”.

Entonces Bernardo está soltero? pic.twitter.com/mFRZ7D1asF — ME DICEN PIZZERÍA 🍕 (@littleceesar) July 7, 2023

“A ver… Bernardo estaba muerto de risa conmigo cuando puse ese tuit, relájense UN CHORRO… Y, ¿quién no estuvo enamorado de Ricky Martin alguna vez en su vida? Mi novio no es inmaduro, ni celoso, nosotros sabemos perfecto lo que tenemos… ¡SOPOOOORTEEEEN!”