Juan Osorio afirma que nunca trabajaría con Bárbara Torres, ¿Por qué?

Luego de que Emilio Osorio resultara nominado junto a Paul Stanley y Sergio Mayer, su padre, Juan Osorio decidió realizar un encuentro afuera del sitio donde se realiza ‘La Casa de los Famosos’, para mostrarle apoyo a su hijo, esta actividad tuvo gran receptividad por parte del público que también desea que el joven actor gane el concurso.

Asimismo, el productor se preparó para atender a los medios de comunicación en el sitio donde se realizaría la concentración, asegurando frente a las cámaras nunca trabajará con Bárbara Torres, ya que ella fue una de las que nominó al más joven del reality show.

¿Qué fue lo que dijo Juan Osorio?

En primera instancia Juan Osorio habló sobre Barby, indicando que no le extrañaba que nominara a su hijo, sin embargo, con respecto a Bárbara indicó que lo tomó sorpresa, ya que Emilio le había dado apoyo en su momento, además de tener un buen trato con Niurka.

“De Barby no me extraña, es una persona que no tiene esa consciencia. ¿Pero Bárbara? Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá (Niurka)... Pero bueno, es el juego y que le vaya bien a ella”, aseguró, agregando además que no pretende trabajar con ella en un futuro. “Lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”.

A pesar de su respuesta, los reporteros que ahí se encontraban, se mostraron incrédulos ante la afirmación de Osorio, pensando al inicio que se trataba de una broma. Sin embargo, éste le reafirmo los comentado anteriormente.

“Es en serio, así como dije que Wendy va a trabajar; yo lo digo, me nace y nadie me va a obligar a cambiar de opinión”, dijo. “Entiendo que existe este juego, entiendo que se dé, pero no era el momento. Además, tiene otros adultos que podría atacar. ¿Emilio qué le ha hecho?”.

Por otro lado, el productor también reconoció que no está seguro que su hijo de gane la competencia es para el “la competidora más fuerte es Wendy, además ha hecho un gran trabajo, ha hecho secciones en el reality, es un motor muy importante, entonces hay que reconocer el talento”, explicó. “Pero una señora que se la pasa chillando, de chismosa… Pero bueno, así es esto”.

De esta manera, Osorio nuevamente volvió arremeter en contra de la actriz argentina al indicar que “como dice Sergio Mayer, Bárbara maneja máscaras y esa culpa la tiene Eugenio Derbez, que la hizo actuar de diferentes formas; ya tiene su protagónico ahí (en ‘La Casa de los Famosos’), afuera nunca lo va a tener (...) Estoy enojado”.