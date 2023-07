“No los usen”, ‘La Divaza’ publica por error foto de sus boletos para el concierto de Taylor Swift

La youtuber, cantante y empresaria venezolana Pedro Luis Joao Figueira Álvarez mejor conocido como ‘La Divaza’ siempre ha destacado por su carisma y personalidad, pero en algunas ocasiones se ha visto envuelto en varias polémicas y en esta ocasión, no es la excepción, debido a que publicó por error una foto de sus boletos para el concierto de Taylor Swift en CDMX.

‘La Divaza’ publica por error foto de sus boletos para el concierto de Taylor Swift

Todo comenzó debido a que ‘La Divaza’ por medio de su cuenta de TikTok, compartió un video donde se le puede ver haciendo un GRWM (Get ready with me) para ir a recoger sus boletos para uno de los conciertos de Taylor Swift en México. Sin embargo, debido a la felicidad que sentía en ese momento, no se dio cuenta que se le olvidó tapar el código de barras del mismo.

Final inesperado

Tras este post, el clip y captura de pantalla donde se ve el código de los boletos, se viralizaron en redes sociales y llegaron hasta los ojos de ‘La Divaza’ quien nuevamente publicó un video donde se le ve llorando y dice ‘Accidentalmente filtré mis boletos para Taylor’, por si fuera poco, en la descripción agregó, “Por favor no los usen o me voy a molestar”.

@ladivaza Por favor no los usen o me voy a molestar ♬ original sound - nickfpauley

Con esto, el nombre de ‘La Divaza’ se posicionó rápidamente en redes sociales y se convirtió en tendencia, cosa que hizo que se ganara la burla de cientos de internautas, “Yo no se quien sufrió más si Jesucristo o LA DIVAZA que publico sus boletos de Taylor Swift con sus códigos”, se puede leer entre los comentarios.

Sin embargo, varias horas más tarde, ‘La Divaza’ rompió el silencio y publicó lo siguiente, ‘No creo que nadie se atreva a ir con esos boletos’, se lee en el tweet. Cabe señalar que los cuatro conciertos que Taylor Swift ofrecerá en CDMX se llevarán a cabo el próximo mes de agosto.