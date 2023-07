Martha Higareda reacciona a las declaraciones de Ryan Gosling

La cinta de ‘Barbie’ está por estrenarse a nivel mundial, es por ello que Margot Robbie, America Ferrera y Ryan Gosling estuvieron en Ciudad de México como parte de la gira de promoción, pero el actor de 42 años fue uno de los que más destacó por sus comentarios en la alfombra rosa.

Gosling, quien interpreta a ‘Ken’ en la nueva cinta se detuvo durante varios instantes del evento para convivir con sus fanáticos mexicanos, pero también con la prensa, es por ello que un reportero preguntó sobre Martha Higareda, a lo que se mostró desconcertado.

¡Ryan Gosling NO conoce a Martha Higareda! 😱🚨

¡Esto fue lo que respondió al ser cuestionado sobre la actriz mexicana! 📺 #VLAFinDeSemana #JuegaConNosotros pic.twitter.com/AWD12c7Apw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 8, 2023

Martha Higareda responde a declaraciones de Ryan Gosling

Puesto que Ryan Gosling negó tener una relación amistosa con Martha Higareda, la actriz fue señalada nuevamente por supuestamente exagerar las cosas tras un encuentro que tuvieron previo a la alfombra rosa que se llevó a cabo en Toreo Parque Central, en Ciudad de México.

Como era de esperarse la actriz de ‘No manches, Frida’ reaccionó a las críticas que recibió por redes sociales, explicando que nunca aseguró que Gosling era su amigo, simplemente reveló su experiencia con el famoso.

“Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un gran actor” escribió Higareda en su cuenta de Twitter.

Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 🤭 “Conocerse” es distinto a “ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”. Y no, tampoco somos amigos 😂😂. Y sí, es un caballero y un GRAN actor! 😊 pic.twitter.com/L1gYw3mQvb — Martha Higareda (@marthahigareda) July 11, 2023

Aunque muchos de los seguidores de Martha apoyaron su respuesta, otros usuarios siguen burlándose de la situación, ya que consideran que la mexicana suele exagerar las cosas al momento de contar sus anécdotas con celebridades de Hollywood.