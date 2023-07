Separación de Ricky Martin y Jwan Yosef: ¿Quién es el actor de cine para adultos involucrado en la ruptura?

La separación pública entre el cantante puertorriqueño, Ricky Martin, y su esposo, el artista plástico Jwan Yosef, sigue despertando rumores sobre las posibles causas del final del matrimonio tras 6 años de casados.

Uno de los programas que más datos ha revelado sobre esta situación es ‘Chisme No Like’ que se transmite en YouTube desde Miami, donde ahora dieron a conocer la posible causa del final de la relación.

Según los presentadores del programa, la ruptura viene por culpa de un conocido actor de cine para adultos del que estaría ‘obsesionado’ Ricky Martin, quien sigue en Instagram.

¿Quién es el actor de cine para adultos?

Se trataría de Max Barz, un joven estadounidense de 23 años que se dedica a la actuación de producciones explícitas para adultos, además de crear contenido para OnlyFans y compartir su ‘estilo de vida’ en sus redes sociales.

A raíz de la revelación del programa grabado en Estados Unidos, el joven acumula más de 100 mil seguidores en Instagram que han sido aprovechados por él para promocionar su canal de OnlyFans.

El portal estadounidense, ThePopTigz, sostiene que el cantante boricua ha sido acusado de infidelidad en varias oportunidades con el actor porno. “El reciente anuncio de su separación ha arrojado luz sobre la causa subyacente, a saber, la profunda relación de Martin con Barz. Se dice que Martin está obsesionado y ha engañado a Jwan con el actor porno varias veces a lo largo de su matrimonio”, señala el sitio web.

En sus últimas stories, Barz, dijo lo siguiente: “Mucha gente me ha seguido en el último mes. No tengo idea de dónde toman mi Insta (emojis de risa), ya que no he estado muy activo en mis redes sociales”.

De momento, ni Ricky Martin, ni su ahora exesposo, Jwan Yosef se han referido al respecto.