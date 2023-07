Alok, la artista que pasó del miedo a la valentía está por llegar a México

Alok Vaid-Menon, mejor conocida como Alok, se encuentra en Colombia, como parte del arranque de Comedy & Poetry Tour por Latinoamérica. Desde una habitación del hotel, elle charló con Publimetro sobre su primera visita a México que incluye a Guadalajara y Ciudad de México.

Alok es una mujer trans, nacida en Texas, de familia de orígenes indios y malasios que ha tenido que luchar contra los prejuicios y los estigmas a lo largo de su vida. Está en constante lucha por la condición humana y la diversidad sexual, en la que tiene a aliados famosos como Demi Lovato, Sam Smith, entre otros.

“Yo estoy (...), me ha tomado mucho trabajo estar en donde estoy y quiero compartir mi experiencia con el mundo. No todos están en la misma posición que yo, pero es un honor decir: puedes vestirte como quieras, puede ser quien quieras y estar orgullosa de ser quien eres, eso lo aprendí y asumí”, comentó Alok.

La artista transfemenina encabezó el Festival de Comedia de Nueva York en 2021 y también el festival Just For Laughs en Vancouver. Ahora, presenta su nuevo show en América Latina en inglés, con un disruptivo espectáculo de stand up, en donde explora sus reflexiones sobre los límites de la identidad, la pertenencia, el trauma y la condición humana.

“Durante el show van a sentir todo, en unos minutos van a estar riendo tan fuerte que no van a poder ni siquiera respirar, en otro momento estarán llorando increíblemente fuerte. Vamos a hablar de la muerte, la moda, acerca de algunas restricciones que tenemos en los aeropuertos con el equipaje, la familia y muchos temas en general”, puntualizó.

Alok aprendió a utilizar el humor para enfrentar el miedo, las críticas y los señalamientos, “el humor es el mejor de los maestros y a través del humor podemos dar y recibir la información de una manera más fácil, así no nos sentimos tan a la defensiva o atacados. De hecho, mi tipo de humor tiene una historia con la comunidad LGBTQ, además tenemos este concepto en el que que si nos mandan o dicen que somos basura, nosotros podemos encontrar los accesorios para una nueva temporada y aunque nos escupan, nadie nos puede destruir, porque realmente estamos orgullosos de ser quienes somos”.

Momento crucial en su vida

Hace siete años, Alok Vaid-Menon estaba en Melbourne, Australia, sintiéndose cansado pero eufórico tras una presentación. A su salida del lugar mientras transitaba por la calle se tropezó con un hombre que estaba sentado cerca, se disculpó y alejó. Minutos después, el hombre se puso de pie, caminó hacia ella y les dio un puñetazo en la cara.

“Ni siquiera pediste perdón, Estoy bien con los homosexuales, pero tú eres demasiado”, gritó el hombre y ese momento marcó su vida para siempre.

“Me hizo muy difícil salir, me hizo temer estar en público. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que era poderoso y en este momento de altercado, me derrumbé y tuve miedo. Me juzgué por tener miedo. Creí eso sobre mí durante la mayor parte de mi infancia: era demasiado, demasiado femenina, demasiado peluda, demasiado morena. He sido la persona más cruel conmigo mismo. Durante años, creí genuinamente que el mundo estaría mejor sin mí”, señaló en su momento para el diario The Guardian.

Ahora, Alok, enfrenta al mundo con seguridad, por eso ha sido reconocida internacionalmente por su activismo frente a temas relacionados con la condición humana, la diversidad sexual y de géneros. Con el paso de los años hay diferentes debates y temas que se han puesto sobre la mesa. Y estas problemáticas se han expandido tanto que incluso tienen su espacio en canales de televisión y medios de comunicación masivos.

“No debemos perder la ventaja de lo que ya hemos ganado, porque aún en Estados Unidos, con todos los derechos que ya tenemos, pues estamos en peligro de perderlos”. — Alok

Durante sus conferencias, expone sus teorías sobre que prontamente viviremos en “un mundo sin género” y que el género binario se extinguirá.

“Todavía las personas tenemos que tomar decisiones entre nuestra seguridad y estar en peligro. Tenemos que ser auténticos y estar seguros, no debemos perder la ventaja de lo que ya hemos ganado, porque aún en Estados Unidos, con todos los derechos que ya tenemos, pues estamos en peligro de perderlos. Hay que mantenernos muy vocales, hablar sobre ello y hacerlos muy visibles”, finalizó.

Alok en el mundo

Cine. Alok hará su debut cinematográfico en Absolute Dominion junto a Patton Oswalt y luego se le podrá ver en la película Complicated Order de Emmie Lichtenberg junto a Midori Francis.

junto a Patton Oswalt y luego se le podrá ver en la película de Emmie Lichtenberg junto a Midori Francis. TV. Ha aparecido en Planet Sex de Hulu con Cara Delevingne, PRIDE: To Be Seen – A Soul of A Nation de ABC, Getting Curious de Netflix con Jonathan Van Ness, Random Acts of Flyness de HBO y The Trans List .

con Cara Delevingne, de ABC, de Netflix con Jonathan Van Ness, de HBO y . Reconocimientos. Es autore de Femme in Public (2017), Beyond the Gender Binary (2020) y Your Wound/My Garden (2021), y es creadore de #DeGenderFashion: una iniciativa para eliminar el género de las industrias de la moda y la belleza. En reconocimiento a su trabajo ha sido honrade como becarie LGBTIQ+ en la Universidad de Pensilvania y recibió un Premio GLAAD Media y el Premio Visionario de la Fundación Stonewall.

Gira por Latinoamérica

14 de julio: Auditorio Fabio Lozano, Bogotá (Colombia)

19 de julio: C3 Stage, Guadalajara

20 de julio: Marketeatro, Ciudad de México

22 de julio: Doble StandUp, Santiago de Chile

24 de julio: Lube Barbixas, Sao Paulo (Brasl)

26 de julio: Niceto Lub, Buenos Aires (Argentina)