Clarissa Páez, una latina que mueve a la industria musical

Clarissa Páez nunca pensó que al salir de su natal Venezuela su vida daría un cambio tan importante en la cuestión de hacer sus sueños una realidad. La productora de conciertos, especializada en marketing estratégico charló con Publimetro sobre el momento que vive el mundo de la música.

Luego de cumplir una década en la industria de la música, con una maestría en negocios del entretenimiento en la Universidad Full Sail, ha trabajado con ganadores de premios multiplatino como Prince Royce, J Balvin, Cazzu y Bizarrap. El 2022 de Clarissa comenzó con una nueva posición de liderazgo en Dale Play Records, que gira en torno al marketing estratégico, con exitosas relaciones con sellos discográficos, campañas digitales y estrategias de marketing para artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B.

“La pandemia sirvió para darle visibilidad a artistas más nuevos y en crecimiento a nivel digital, si bien la música sufrió un alto impacto a nivel económico al no poder hacerse shows en vivo, muchos aprovecharon este momento para reinventarse e utilizar las plataformas digitales, redes sociales para darse a conocer, como el caso de TikTok, es una plataforma que no tenia un fin de vender música, pero finalmente se convirtió en la plataforma para descubrir nuevos talentos y lograr posicionarlos a nivel mundial. El en vivo también se vió fortalecido, la audiencia estaba necesitada de ver a sus artistas favoritos en gira y eso permitió que muchos artistas tanto nuevos como viejos estén teniendo giras exitosas tras el fin de la pandemia”, compartió Clarissa.

“Estoy enfocada en construir marcas fuertes y orgánicas, la conexión de la música y el artista con la audiencia es mi primera prioridad, generando un love mark que resulte en un crecimiento exitoso del artistas a nivel digital en todas las plataformas” — Clarissa Páez

Actualmente trabaja muy de cerca con Christian Nodal y le da continuidad a los proyectos en Dale Play Records, pero e espera que algún día no se mida el trabajo por géneros.

“Considero que esto va más allá de los géneros (hombre o mujer), inicialmente tiene que existir un buen producto y un muy buen equipo. Ahora no solo es lanzar música, sino crear una estrategia de marketing que permita que la música se mantenga por el mayor tiempo posible, eso es lo más difícil, todos los viernes salen miles de canciones, teniendo un alto nivel competitivo. El secreto está en saber utilizar estratégicamente los componentes que te permiten darle visibilidad al artista y el trabajo en equipo para lograr el mejor posicionamiento”, puntualizó.

La industria musical vive una transformación desde las giras, público y hasta venta de boletos, “la música nació para ser eterna, hay un crecimiento gigantesco en la industria que nos ha permitido disfrutar de numerosos talentos a lo largo de los años. Ahora estamos en un muy buen momento, hay conciertos por todos lados, que nos permite escoger dentro de una gama muy completa que queremos ver en vivo, adicionalmente hay música nueva saliendo diariamente, eso va a seguir existiendo. El en vivo sigue reinventándose y cada vez vamos a ver shows más completos a nivel escénico con diferentes propuestas que la evolución de la tecnología le está permitiendo a los artistas tener shows de otro nivel. La propuesta ya no es solo la música sino toda la parte visual que acompaña al artista, eso seguirá creciendo”.

Ante la pregunta, si los éxitos de algunos artistas en plataformas o redes sociales son golpes a corto o largo plazo respondió, “depende de cómo lo veas, hoy en día existen artistas que han podido permanecer en los puestos #1 de las plataformas y eso les ha permitido seguir construyendo una carrera a largo plazo, pero definitivamente si hay un éxito a nivel digital se va a traducir ese mismo éxito en todos los ámbitos de la carrera de un artista, van a haber más shows en vivo, apertura de nuevos territorios, más marcas interesadas en trabajar con el artista y por supuesto un crecimiento exponencial en su audiencia. Igualmente eso no quiere decir que quiénes no lleguen a posicionarse en el top no sean exitosos, existen muchos artistas que aún no teniendo una canción en el #1 son exitosos y hacen giras por el mundo entero para miles de personas”.

Clarissa también está detrás de las Fiestas BRESH, un concepto que ha cobrado gran popularidad en diferentes partes del mundo.

“BRESH ofrece un espacio distinto de entretenimiento, básicamente más allá de ser una fiesta, es una experiencia que le permite a la audiencia expresarse y sentirse cómodos en un espacio que no los va a juzgar, empezando porque no existen dress codes, te reciben y te maquillan, se reparten caramelos, ice creams, el Dj está cercano al público lo que hace que la experiencia sea distinta, es una fiesta inclusiva para disfrutar hit tras hit. Cada día van creciendo más y llegando a territorios donde nunca hubiesen imaginado cómo Japón , Inglaterra, Francia, entre otros países”, dijo.

La estratega señaló sobre cómo es la percepción del mundo del entretenimiento en Latinoamérica y el trabajo de las mujeres.

“Es una pregunta difícil porque aunque las mujeres han ido ganando más y más espacios liderando diferentes ámbitos de la industria, aún falta mucho por lograr, es una industria dominada por los hombres. Existe, lamentable, un machismo dentro de la industria que le pone más barreras a las mujeres para seguir creciendo. Obvio esto ha ido mejorando y creo que culturalmente muchas mujeres tanto ejecutivas como artistas han tenido la valentía de hacer que sus voces se oigan y hacer que su música y su trabajo se vea a nivel mundial. Sueño con que podamos seguir creciendo y lograr seguir posicionándonos en la industria como líderes, pero definitivamente el porcentaje aún es muy bajo en las diferentes posiciones, tanto corporativas como a nivel artístico, no llegamos ni al 30% con respecto a los hombres”.

¿Cuándo es la Fiesta BRESH en México?

28 de julio se realizará en Frontón México (CDMX).

