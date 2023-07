‘Los (casi) ídolos de Bahía Colorada’ ofrece una mirada positiva de México

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada llega para verse en dos distintos formatos: en la pantalla grande y luego en la plataforma de Netflix. La ópera prima del cineasta Ricardo Castro, se convierte en una alternativa para los estrenos de fin de semana con una comedia familiar musicalizada con el género regional mexicano.

“Yo me pondría como Jedi diciendo que el guion me escogió a mí, porque literal si era un guion que ya estaba escrito pero no tenía mucho que ver y sucedía en Oaxaca, no al norte del país. Decidí reescribirlo desde cero, usando los elementos que más me gustaban, que era la historia de dos medios hermanos que no se aceptaban e idealizaban a su papá. La historia se sitúa en Sinaloa, mi familia viene de Sinaloa y desde chiquito crecí con la tambora, con El Recodo y este universo sinaloense. Además, se muestra este amor por la música y los coches”, dijo Ricardo Castro, director de la cinta.

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada. (Fernanda de los Rios/ Netflix)

Benny Emmanuel (Romeo) y Harold Azuara (Preciado) son los actores protagonistas de la historia, y en entrevista con Publimetro revelan que lo mejor de Los (casi) ídolos de Bahía Colorada, es que muestra a México y a Sinaloa de otra manera.

“Bahía Colorada también habla de este orgullo de tus raíces y de lo orgulloso de ser mexicano; sin embargo, no conocía tanto la cultura de Sinaloa, no esta onda de las trocas, de la música norteña. Me da gusto que hablemos de lo chido, de lo padre de ser mexicano y, en esta ocasión, no se habla de las cosas feas, no en esta ocasión”, comentó Harold.

“Los (casi) ídolos de Bahía Colorada es una película de comedia con personajes como más caricatura y llenos de color para contar una divertida historia” — Benny Emmanuel

Mientras que Benny añadió, “es una película que es un híbrido de los dos mejores mundos, así para toda la familia, por si quieren solamente pasar un rato agradable y que les dé otro lado de México. Tiene un lado muy lindo, divertido, exagerado y cool, pero también para aquellos románticos del cine y puristas y puritanos del filme, es una muy buena película con un gran diseño de arte, vestuario y muy buenas actuaciones con un cast de primera calidad”.

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada

Trama. La cinta cuenta la historia de Romeo y Preciado, ambos hijos de Valentín, un enamorado del amor, fanático de la música y los coches, quien tiene un corazón de condominio y dos esposas. Después de la repentina muerte de su padre y una vez que se conocen ambos deciden separarse para perseguir su destino. Este viaje no sólo lo reunirá a Preciado, sino con los divertidos entrañables habitantes de esta comunidad al norte del país, quienes lo enfrentarán cara a cara con un pasado que se niega a superar.

Elenco. Benny Emmanuel, Harold Azuara, Nora Velázquez, Guillermo Quintanilla, Esmeralda Soto, Ana Celeste y las actuaciones especiales de Dagoberto Gama y Silverio Palacios.

¿Cuándo se estrenará la película?