Selena Gomez y Meryl Streep confirman la fecha de estreno de Only Murders in the Building

Le tercera temporada de Only Murders in the Building se viste de gala al contar con la presencia de Meryl Streep como parte del elenco, en el que ya están Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin.

La misma Selena Gomez grabó un corto video con Meryl Streep para anunciar la fecha de estreno de la tercera temporada.

Como de costumbre, la producción se estrena a través de la plataforma de Star+ y Hulu. Meryl Streep, con las carcajadas de Selena de fondo, detalla que la tercera temporada de Only Murders in the Building sale este 8 de agosto.

¿Que se espera de esta temporada?

Los únicos adelantos que se han visto, son los publicados por Selena Gomez en su cuenta de Instagram. La foto más reveladora es en la que la actriz aparece vestida de novia. Las imágenes corresponden a las últimas grabaciones de la tercera temporada de Only Murders in the Building, en la que la actriz interpreta a ‘Mabel Mora’.

“¡Adivina de lo que acaba de pasar!”, escribió Steve Martin en su cuenta de Twitter, con una foto en la que sostiene a Selena, cómo si fuese el padre de la novia y está a punto de llevarla al altar.