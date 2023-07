¿Cuáles son las condiciones que Shakira habría puesto a Piqué para dejar que Clara Chía conviva con sus hijos?

Para Shakira no fue fácil asumir la separación en junio de 2022 con Gerard Piqué, lo que la llevó a desahogarse por medio de la música. Entre sus letras dedicadas al padre de sus dos tesoros, también hay una donde claramente menciona a la actual pareja de su ex. Desde entonces las indirectas entre ellos no han parado y siguen estando en el ojo del huracán por los medios de comunicación internacionales. Lo que la colombiana quiere en la actualidad es definir cómo será la convivencia de sus hijos con Clara Chía, aunque para ella lo mejor es mantenerlos bien lejos de la mujer que aparentemente; dividió sus vidas.

¿Hay un acuerdo?

Según la prensa española, en su reciente viaje a España, Shakira tuvo que entrar en diversas discusiones relacionadas con la custodia de los niños, este momento fue escenario para que la artista pudiera cambiar de parecer y supuestamente accedió a que Clara vea a sus hijos. La situación no resulta muy convincente para la intérprete, lo que los llevó como papás de Milan y Sasha, a llegar a un acuerdo. Solamente deben permanecer juntos si el exjugador del Barcelona presenta a su pareja como una empleada de su empresa ‘Kosmos ‘.

Te puede interesar: Shakira y Bad Bunny le darán la bienvenida a Messi al Inter Miami

Es falso

A pesar de que los hechos demuestran que la cláusula ‘Anti Clara Chía’ sería un hecho, los abogados de Piqué se encargaron de desmentirla en varias oportunidades. “Es absolutamente falso, absolutamente falso. Ambos podrán ver a los niños con sus parejas futuras sin ningún problema. Es una información que ha corrido por ahí y no se ajusta a la realidad”, dijo el letrado en declaraciones difundidas por la agencia de noticias Europa Press.

En medio de las diferencias como pareja, los más pequeños se enteraron que su padre ya tenía una nueva mujer en su vida. Por ahora se espera que Chía llegue a Estados Unidos junto a Gerard y pueda tener acceso a un compartir con los niños: ¿Tendrá suerte?.