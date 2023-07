Galilea Montijo reacciona ante acusaciones de su ex novio de haberle hecho brujería: sólo lo ayudé

Un nuevo escándalo envuelve el nombre de Galilea Montijo , esta vez no tiene que ver por su criticada conducción en La casa de los famosos. Ahora, la presentadora ha sido señalada de, supuestamente, hacerle brujería a Miguel Ángel Monfort, ex participante de “Bailando por un sueño”, luego de un supuesto y breve romance que sostuvieron.

La fugaz relación entre Galilea y Miguel Ángel comenzó en 2005, cuando ambos coincidieron como pareja de baile en la segunda edición del reality de Televisa, al parecer lo que comenzó como compañerismo terminó en ser algo más que amigos. Y aunque lo vivido fue intenso, de acuerdo a Monfort, así como su participación en el concurso no prosperó, ocurrió lo mismo con su noviazgo, y al cabo de poco tiempo terminaron.

Miguel Ángel, utilizó los micrófonos para revelar a TvNotas que hace 18 años la conductora se valió de la brujería para que él no prosperara en su relación, según refirió fue Jorge Clarividente quien le hizo la revelación. “Me realizó una limpia. Mientras me canalizaba me hablaba de una exnovia, quien me bloqueaba caminos. Me la describió y mi sorpresa fue muy fuerte. Supe que era Galilea Montijo”, dijo Monfort.

¿Quién es Miguel Ángel Montfort?

El actor y modelo, supuestamente embrujado hace 18 años actualmente tiene 40 años de edad. Nació en Monterrey, Nuevo León y luego de haber participado en Bailando Por Un Sueño, estuvo en Como Dice el Dicho, en el capítulo ‘Gallo que no canta algo trae en la garganta’ en 2013.

En el año 2009 fue parte del show de ‘Solo Para Mujeres Evolution’, reemplazando a Armando González ‘El Muñeco’ de 54 años de edad.

Incluso, hubo un show de ‘Solo Para Mujeres Evolution’ donde Galilea Montijo se dio tremenda agasajada pública con Miguel Ángel Montfort.

La telenovela infantil de Televisa, “Que vivan los Niños” (2002) también contó con la participación de Miguel Ángel Montfort. Hasta hace nueve años, el también el actor y productor seguía apareciendo en televisión regional, su imagen se veía en Azteca Noreste en un programa llamado “Galanes de Novela”.

Galilea Montijo responde:

Tales afirmaciones fueron desmentidas por la propia conductora de “La casa de los famosos”, quien no descarta de un show por parte de Miguel Ángel para ganar fama, la Galilea le envió un mensaje a su ex novio, diciéndole que si lo que busca es ganar fama y dinero, puede buscarla para ayudarlo a cumplir su sueño. La famosa aseguró que se siente decepcionada, después de haberle brindado ayuda

“Hay muchas veces que la vida te sigue decepcionando de la gente”...lo único que hice fue ayudarlo, si ayudar a la gente hoy se le llama brujería, adelante”, sentenció Montijo.