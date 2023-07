¿Jorge Berry le fue infiel a Lolita Ayala con Talina Fernández?

En noviembre de 2023, Lolita Ayala recordó en una entrevista a los que fueron algunos de sus amores, por lo que la relación con Jorge Berry salió a flote, debido a que estuvieron casados. También se especuló que esa relación llegó a su fin por un amorío de Berry con Talina Fernández.

Jorge Berry Foto: especial

Fue en una entrevista para el programa de YouTube La casa de Mara, de Mara Patricia Castañeda, que Ayala terminó con dichas especulaciones.

Ayala y Berry se casaron en la década de los 70′s, sin embargo Lolita confesó que se casó sin estar enamorada. “Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti’, y me dijo: ‘no importa, no importa, si en un año no estás enamorada de mí, te doy el divorcio así, rapidito’”. Y reiteró, “me casé y no me enamoré, nos divorciamos a los 10 meses”.

Con respecto a que Jorge le fue infiel con Talina Fernández, respondió: “yo no la caché, Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba, ahí él sufrió”. Esto después de que Mara le comentara, “me contaba Talina Fernández que la cachaste que andaban las dos con Jorge…”, siguió Mara.

¿Cómo surgió el rumor de la infidelidad de Jorge Berry con Talina Fernández?

El rumor lo inicio la misma Talina Fernández, quien hace algunos años le contó a Mara Patricia Castañeda, haber tenido un fugaz amorío con Jorge Berry, mientras le ayudaba a conquistar a Lolita Ayala, “sí fui muy noviera, el ‘brincolín’ me dio acciones, los caballeros no tienen memoria y las damas tampoco”, expresó la fallecida Dama del buen decir.