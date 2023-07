Sylvia Pasquel revela que tiene una vida sexual activa a sus 72 años

Sylvia Pasquel no deja de sorprendernos, a sus 73 años reveló que consiguió al amor, aunque se desconoce la identidad del afortunado, la hija mayor de doña Silvia Pinal lo ha llamado un amigo novio que ya su familia conoce y le dio el visto bueno pero a quien no ve la necesidad de presentarlo ante las redes sociales.

Pasquel se encuentra disfrutando de esta nueva etapa de su vida, gracias a la aplicación Tinder, a través de la cual conoció a su enamorado. La histriónica confesó a Ventaneando que descargó la aplicación para una actividad relacionada con la serie de Netflix Siempre Reinas que protagonizó junto a Laura Zapata, Lorena Herrera y Lucía Méndez, sin embargo, la aplicación de citas quedó instalada en su teléfono y a partir de entonces decidió utilizarla e interactuar.

“Tengo un amigo novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no; no hay obligación y así está padre”... “Nos conocimos] en el Tinder. Es que cuando hice la serie de Reinas me pusieron en el teléfono el Tinder porque había una dinámica que yo me inscribía en esa app. Y como no manejo esas aplicaciones, se quedó en el teléfono. Ya empecé a ver y le puse likes a algunos, a desechar a otros. Tengo varios amiguitos del Tinder, muy buena onda. Tuve suerte. Uno que es mi amigo novio y los demás son amigos”, comentó la hija mayor de la dinastía Pinal.

Pasquel, a quien en el pasado se le relacionó con otros tres hombres, Miki Salas, padre de su hija Stephanie Salas, Fernando Frade y Rodolfo Soberanis, la tiene muy contenta.

“Hay una generación que está debajo de nosotros que cree que porque y llegas a cumplir años, ya no pasa nada sexualmente, que ya no hay libido, que ya no hay placer, que ya no hay gustos, que ya no hay deseos, y eso es mentira; sí sigue teniendo uno los deseos, sí sigue teniendo uno las ganas de hacer el amor, sientes. Claro que físicamente hay cambios, en la mujer sobretodo. Bueno, en el hombre también, que se tiene que tomar la pastillita azul, Ya lo vive uno de una manera más pacífica, menos arrebata, piensa uno mejor, eres más prudente, más comprensivo”, comentó