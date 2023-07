Niurka defiende a Karol Sevilla ante rumores; goza incomodar a LCDLF

Niurka se encuentra en su casa de Yucatán y pasea en bikini para contrarrestar las altas temperaturas. La artista cubana, rodeada de sus mascotas, se conecta vía zoom con Publimetro para dejar en claro qué le parece La Casa de los Famosos México, todos los rumores que hay sobre el reality show y su hijo Emilio Osorio.

“Lo que más me gusta es la pasión del cuarto infierno, y lo que más me ha disgustado, igual que a la audiencia, son los fraudes, la manipulación, la evidente doble protección para algunos participantes. Todos están ahí con los mismos derechos, la misma vulnerabilidad y desde que ha existido El Gran Hermano, Big Brother, La Casa de Los Famosos, siempre hay unos que sobresalgan en inteligencia, estrategia, capacidad, perfección, intuición y decisión. La producción no puede meter las manos para tratar de salvar a los más débiles, porque sería injusto y deshonesto”, señaló Niurka Marcos.

La actriz reporta 24/7 lo que sucede al interior de la casa en sus redes sociales, con una sola intención, “tal vez no soy habitante de la casa, prefiero ponerme del lado de los fans. Creo que la fanaticada es quien tiene la última palabra; al final del camino, este producto es para la gente. Yo me comporto como un fanático más, una amante del producto y, obviamente sí, ahí adentro está mi hijo (Emilio) y estoy como guardiana. También estoy involucrada con el Team Infierno, con la pasión de la gente, con transmitir los mensajes de la audiencia, porque soy responsable de no quedar mal, de no abandonar a la gente cuando lo necesita, es una responsabilidad como líder de opinión, personalidad de la industria del espectáculo e influencer. Hay que hacer las cosas con humildad, como una más del público”, explicó.

Niurka, de 55 años, sabe el poder de las redes sociales, que tienen un gran peso en el reality show.

“Son otras épocas, definitivamente pudimos subir videos que rescatamos de redes sociales donde muestran la misma manipulación en aquellas épocas donde las televisoras eran dueñas y señoras del mercado. Ahora, las personas no se hacen famosas por la televisión, sino por las plataformas y redes. Todos estamos bajo la lupa y vigilados, nadie puede mentir, difamar ni mentir”, añadió.

Niurka reveló que irá hasta el final con el Team Infierno, pero sus favoritos son Wendy, Nicola y Emilio, “Sergio y Poncho los veo muy fuertes, pero me preocupa Wendy , porque siento que está mandando mensajes subliminales de... ¡Help! No debemos confiarnos, porque hay que seguir divirtiéndonos con ella y todo el Team Infierno. Los fans están enojados con Bárbara y Jorge por estar ‘protegidos’”.

Favoritos y no tan favoritos

Para terminar la charla, le preguntamos que si al término del programa hiciera una comida a quién invitaría y comentó, “a todo el Team Infierno, porque soy una mujer de familia. Yo soy de unir a la gente, con virtudes y defectos. Fíjate que yo no quiero nada, pero nada a Apio porque desde acá afuera se hace demasiado evidente que él está de los dos lados, eso no lo estoy viendo solo yo, sino todo el mundo”.

Invitada “incómoda”

Al preguntarle si estará en la gala del domingo de expulsión explicó que asistió el fin de semana porque estuvo nominado Emilio, en la que pasarían un video de fotos, pero la producción decidió a apoyar a Bárbara Torres.

“No voy, solo estuve el pasado domingo y martes. No creo que les guste (producción) que vaya a las galas, porque les digo lo que están haciendo mal. La producción se la está viendo un poquito difícil, porque los fanáticos, los equipos y el público en general los tiene en la mira y los cuestionan mucho. Sacan a la luz todos los que nos les parece como la parte de Barby que cantó muchísimas veces que salvaría a Jorge, cometió un infracción y debe ser castigada”, puntualizó.

“Es importante que sepan que en mi casa la única que tiene permiso para ser depravada, mal hablada, grotesca, vulgar y todo soy yo, para que mis hijos sepan lo que no debe de hacerse”. — Niurka

Aclara rumores sobre Emilio y Karol Sevilla

“En la familia queremos mucho a Karol. El martes hicimos un en vivo mis hijos y yo, donde mencionamos el tema. Nosotros no estamos acostumbrados, dentro de la educación que yo le he dado a mis hijos, a meternos en la privacidad de las relaciones de la familia. Por eso mis hijos respetan mis parejas y yo respeto las suyas. Queremos mucho a Karol, porque está totalmente vinculada con nosotros”, compartió la madre de Emilio.

“Recién hablé con ella, quien me expresó el enojo que siente que Gustavo Adolfo Infante me haya involucrado en un tema que tenía que ver con ella, que si me tenía miedo o que yo soy mala, eso le dolió muchísimo que me involucrara y ofendiera, porque me quiere mucho. Ellos tienen su arreglo, a lo mejor Emilio está más sensible. Él sabía que Karol se iba a Perú, ellos hicieron sus acuerdos ante de entrar a la casa. A lo mejor, Emilio se brincó esos acuerdos y le valió madres, porque es... ¡Sagitario y libre como su madre!. Ellos tienes una relación muy madura ya dejen de especular”, comentó Niurka.

“Dejen que Emilio viva su pasión en el reality y que ella (Karol Sevilla) aparezca cuando lo considere, no sean invasivos y no la estén cuestionando”. — Niurka

