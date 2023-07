Ninel Conde responde ante críticas por video de RBD

Recientemente, la cantante Ninel Conde fue centro de críticas tras haber interpretado ‘Sálvame’ de la banda musical mexicana RBD, pues algunos de los usuarios aseguran que esta no tiene la voz tan “dulce” como la de Anahí, por lo que en redes sociales se fueron en su contra.

Sin embargo, a pesar de los comentarios la cantante conocida como ‘El Bombón Asesino’, decidió responder públicamente a las críticas realizadas diversas plataformas.

¿Qué dijo Ninel conde sobre su interpretación de Sálvame?

A través de redes sociales, Ninel Conde explicó un poco sobre su versión de ‘Sálvame’, mientras que también comentaba su experiencia de hace un tiempo con el Bullying, en el momento que ella, según usuarios, había confundido la palabra ‘Tsunami’ con ‘Surimi’, algo que al parecer nunca ocurrió.

“Quiero contarles una historia: hace 13 años por primera vez fui víctima de bullying con aquella falsedad que a alguien se le ocurrió inventar que confundí tsunami con surimi cosa que JAMÁS pudieron probar, aun cuando ofrecí recompensa por quien me mostrara una sola prueba”, indicó la famosa.

“En aquel entonces, las redes eran algo nuevo y Twitter era la moda y fue ahí donde me tundieron de ataques, los cuales me llevaron a una depresión muy grande y fue ahí donde me hicieron más fuerte y aprendí que el ‘hate’ viene de la frustración y envidia, de gente que no ha podido realizar sus sueños ni ser feliz”, confesó Ninel Conde desde sus redes sociales.

“Desafortunadamente no todo mundo entiende ese proceso y lo pasa así, sino que llegan al grado del suicidio, como tantos niños y jóvenes que lo han vivido y han terminado en tragedias”, afirmó.

Asimismo, la cantante mexicana decidió realizar una publicación en donde aparecía cantando ‘Sálvame’, indicando que habían subido una “mala edición” de su versión y hasta habían eliminado un fragmento en donde el público cantó con ella.

“La semana pasada tomaron un fragmento de uno de mis shows y alteraron el audio quitando incluso la voz del público que cantaba conmigo, distorsionaron mi voz y volviendo algo negativo viral. Aquí les dejo el video original SIN TRUCOS DE MALA EDICION… y les reitero que, a mí, después de tantos años de mover el abanico, ya no me tambalean y lo que me entristece es ver tanta gente llena de odio y resentimiento que no se ha dado cuenta el daño tan terrible que pueden ocasionar a gente que no tiene la inteligencia emocional de saber quién es, amemos más y odiemos menos… y no se les olvide que la que puede, puede y la que no QUE CRITIQUE”, finalizó la famosa.