“La transfobia es de gente vieja”, respondió Alan Estrada a las críticas por un video

Alan Estrada decidió compartir un video de su viaje a Malta, como lo hace normalmente para sus redes de Alan por el mundo, con la peculiaridad de tener una dedicatoria especial para Wendy Guevara, actual participante en La Casa de los Famosos.

El actor y creador de contenidos subió un material audiovisual de apoyo para Wendy en su TikTok y recibió críticas de algunas personas que él llamo “gente retrógrada” y envió un mensaje a través de sus redes sociales para aclarar un punto en cuanto al lenguaje inclusivo y el respeto.

“Malta VIEEEEJAAAAA. Te amamos Wendy Guevara y vas a ganar!”, escribió el youtuber.

Tras la publicación fue tundido en redes y volvió a compartir un mensaje para esas personas que le enviaron todo tipo de comentarios.

“Yo nada más quiero decir algo porque subí ese video en Malta apoyando a Wendy y no saben, he tenido que borrar varios comentarios de gente que vive como en 1700, solo quiero decir algo para que les quede bien claro: que a una persona decirle o llamarle masculino a una mujer trans no solo es sumamente irrespetuoso, sino que además deja ver la enorme cagada de persona que eres por negarte a hacerlo, aún sabiendo que esa persona así se identifica y así quiere ser llamado”, señaló en el video.

Subí un video de apoyo a Wendy en mi Tik Tok y la gente retrógrada comenzó a joder. Así que les dejé un mensaje. pic.twitter.com/fo4o74bz1i — Alan Estrada (@alan_estrada) July 16, 2023

Alan Estrada compartió su molestia ante los reclamos, “antes de que vengan con sus cosas, de que nos están imponiendo... ¡No te imponen nada!, solo el respeto, respeta las decisiones que las personas han tomado para ser más felices en la vida. Te cuesta cero pesos ser empáticos”.

“... Es transfobia, porque está ligada al hecho que esa persona es trans. Y ya me despido, amor y paz. Les voy a decir algo, la transfobia es de gente vieja”. — Alan Estrada