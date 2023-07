El comediante mexicano Daniel Sosa da inicio a la celebración de 12 años de trayectoria con su nuevo show de stand up titulado “TREINTA” que tomará lugar el próximo 5 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en entrevista para Publimetro, reveló qué es lo que más ama de hacer comedia o en otras palabras, de hacer reír a la gente, “La oportunidad de hacer catarsis con cosas que te pasan día a día, al final todos vivimos los mismos problemas y la comedia te da la libertad de poder decirlo cínicamente, es de las profesines más bonitas que hay porque es de las humanas”, dijo.

Daniel Sosa llenará de risas el Auditorio Nacional con ‘TREINTA’. / Foto: Cortesía

Con respecto a ‘TREINTA’, Daniel Sosa reveló que lleva escribiéndolo desde enero de este año y en septiembre será el primer show, “El Auditorio Nacional es el kick-off, este 2023 nos concentraremos en México y en 2024 nos iremos a Estados Unidos y Europa, la parte de México es con mi gente, y conoce las referencias, porque sí tienes que cambiar varias cosas dependiendo el país donde te presentes”, compartió.

Daniel Sosa enfatizó en que inició en el mundo de la comedia porque le gusta hacer reír a las personas pero conforme fue pasando el tiempo se dio cuenta que era un trabajo, “Jamás me imaginé estar en el Auditorio Nacional y creó que al tener seguidores conllevas una gran responsabilidad, la suerte te tiene que agarrar trabajando y lo importante no es llegar es mantenerse, hay que estar picando piedra, yo no creo en los sueños, se trata de objetivos”, compartió. Asimismo señaló que se dio cuenta que podía vivir de esto cuando dio un show en el ‘Rojo Café' de Guadalajara, “Hice cuatro fechas y cuando recibí el dinero por algo que amo, ahí me enfoqué más en prepararme, en tomar cursos y en practicar”.

Hablando del show del Auditorio Nacional, reveló que habrán varios invitados que sin duda dejarán en shock a más de uno, “Voy a hablar de esta etapa en mi vida donde tengo 30 años, una generación que nos tocó vivir varias transiciones, las telenovelas, mi día a día, etc”. Con respecto a sus especiales, mencionó que su favorito hasta el momento es ‘Ya No Es Lo Mismo’. Daniel Sosa reveló que el futuro de la comedia dependerá en que los comediantes se tomen en serio la comedia y que no solo busquen ser famosos, “La comedia te encuentra a ti, se trata de aprender a ser una persona completa, y de saber responder a las oportunidades, me gustaría dar el ejemplo de cómo hacer las cosas bien”, finalizó.