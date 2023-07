Emilio Osorio contó que Paul Stanley fue privilegiado

Los días han trascurrido y la emoción crece cada vez más en el programa más visto del momento ‘La Casa de los Famosos México’. Diversas situaciones se han generado internamente e incluso se habla de una preferencia que se ve marcada por la producción del reality que lo dirige Rosa María Noruego. Según Emilio Osorio hay más privilegios para el ‘team infierno’ ya que se rompió el aislamiento y entró a la casa la mamá de Paul Stanley mientras estuvo como habitante.

Stanley con crisis de nervios

Según Emilio Osorio, la madre de Paul acudió hasta las instalaciones de la casa para hablar con su hijo y poder calmarlo durante una crisis nerviosa.

Emilio expresó: “Es una persona que tuvo ansiedad, que se metió al cuarto de vestuario porque de pronto, de tener la edad que tiene, parecía de 15 años”.

El conductor de ‘Hoy’ vivió momentos difíciles durante la convivencia en la casa que estaban relacionados con ataques de ansiedad que en diversas ocasiones fueron censurados para poder mantener el momento con más privacidad.

Por su parte, Sergio Mayer había expresado a algunos de sus compañeros que Stanley se veía que no se la estaba pasando bien en el show y que prefería irse, pero lo extraño era que se percibía que se quería llevar a uno de los integrantes “por las patas”.

Emilio Osorio también comentó que desde su llegada Paul nunca deshizo del todo sus maletas. Y aquella fue una de las razones por las que también le nominó durante el pasado miércoles de nominaciones.

Mientras que Paul que es el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ dijo: “Hablé con la jefa y le dije ‘ya me quiero salir’, pero me echó un cocowash tan bueno que me quedé una semana más”. Ahora se siente muy contento de seguir su vida fuera de la competencia.