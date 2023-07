Guardaespaldas de Jungkook enamora a Army, el video recorre redes sociales

El famoso cantante Jungkook de BTS, ha causado sensación en todo el Army luego de dar a conocer su debut como solista, estrenando una nueva canción titulada ‘Seven’, la cual tiene cálidos sonidos de guitarra acústica y una melodía bastante contagiosa que a cualquiera hace cantar o mover a su ritmo.

Gracias a este tema musical, el compositor y bailarín surcoreano ha alcanzado los primeros lugares de popularidad en las diversas plataformas, además de esto, Jungkook viajó desde Seúl (Corea del Sur) hasta Nueva York para poder promocionar su canción, por lo que también han realizado diversas actividades para poder llegar a más personas y demostrarles a todos su talento.

De esta manera, entre las actividades realizadas se encuentra su participación en ‘Summer Concert Series’, un estelar anual realizado por el programa ‘Good Morning America’, que se realiza Central Park.

Por este motivo, el Army estadounidense se dirigió al aeropuerto de Nueva York para poder ver a su ídolo. Sin embargo, al momento de su llegada, no solo él logró acaparar la mirada de todos, pues su guardaespaldas también se llevó toda la atención, haciéndose viral en Internet, ya que una de las fanáticas del joven cantante no dudo en alabarlo en medio de la multitud. “¡Hola!”, indicó la fanática en tono coqueto, haciendo que el guardaespaldas sonriera. Ante esta reacción, la Army no le quedó otra opción más que pedirle disculpas por su expresión e indicándole que estaba muy guapo, así que, el encargado de seguridad del integrante de BTS no dudo en agradecerle ante su gesto.

¿Qué dice ‘Seven’, la nueva canción de Jungkook?

Luego de que se estrenara este tema musical, los fanáticos de Jungkook no dudaron en escucharla, quedando encantados con la letra del mismo, pues ‘Seven’ demuestra lo que puede llegar a hacer una persona por amor, destacando que cuando se está enamorado lo primero que se desea es que cada día de la semana pueda conquistar a esa persona especial.

“Y por eso noche tras noche

Te estaré amando bien

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Domingo

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Siete días a la semana

Cada hora cada minuto cada segundo

Sabes qué noche tras noche te estaré amando bien”.

Indica un fragmento de la canción.