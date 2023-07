KAMP FEST CDMX se reubica al Palacio de los Deportes

El esperado festival de música k-pop, KAMP Music Festival, ha dado la estocada final presentando un cartel inmenso y pletórico de estrellas que llegarán en su primera edición al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Por dos días, el sábado 19 y domingo 20 de agosto, las más grandes estrellas del k-pop se presentarán para una cita con la historia. El cartel es un sueño hecho realidad, pues estarán presentes Baekhyun de EXO, 8Turn, BamBam, CHUNG HA, Seulgi de Red Velvet, Cravity, Sik-K with friends, Hori7on, iKon, Lapillus, Limelight, Monsta X, NMIXX y TFN. Será sin duda, el evento más grande de este género que se haya presentado en México y Latinoamérica.

KAMPers, de acuerdo a la información que les hemos compartido hace unos momentos, queremos informar que el #KAMPFESTCDMX sí se llevará a cabo este año en el Palacio de los Deportes.



Estén atentos a más detalles del evento en las próximas horas.

Este acontecimiento histórico que ningún fandom querrá perderse y una oportunidad irrepetible de ver a todos sus artistas favoritos de k-pop por dos mágicas tardes sobre el escenario. Los organizadores del evento ya habían anunciado que 8Turn, Cravity, Horizon, Limelight, Monsta X, NMIXX, además de figuras como BamBam, iKON, Lapillus, TFN, Chung HA y Sik-K, serían parte del line up, sin embargo, ya con un cartel fortalecido por Baekhyun, todo está hecho para que esta sea la mayor experiencia que pueda vivir un verdadero seguidor de esta cultura.

KAMPers, conoce las fechas para adquirir tus entradas a #KAMPFESTCDMX en el Palacio de los Deportes.



Además tendremos una preventa especial a todos nuestros KAMPers que compraron anteriormente, dónde podrán adquirir sus boletos a precio especial y antes que todos.



Sé parte del… pic.twitter.com/2zXuwQXTAJ — kampfestcdmx (@kampfestcdmx) July 13, 2023

Originalmente contemplado para celebrarse en el Parque Bicentenario, la decisión de recolocar las fechas en un recinto techado, obedece a la necesidad de garantizar que en plena época de lluvia la experiencia de las fans sea la mejor y poder ofrecer un show de calidad sin que las condiciones climatológicas arruinen los planes. La preventa de boletos empieza este 19 y 20 de Julio y la venta general al público sale el Lunes 24 de Julio. Cada show tiene una duración de entre treinta y sesenta minutos y como plus, habrá contenido de Dingo, la plataforma de contenido más importante del género entre los cambios de cada presentación. Todos los boletos saldrán a la vente por medio del Sistema Ticketmaster.

De esta forma, Baekhyun de EXO y Super M volverá a subir a un escenario en México luego de la pandemia. Lo que hace muy especial esta presentación, es que Baekhyun hará este show justo después de regresar de cumplir su servicio militar obligatorio. Byun Baekhyun comenzó su entrenamiento para ser cantante a los 11 años, inspirado por el veterano idol surcoreano Rain. Después de ser descubierto por un agente, se unió a SM Entertainment en 2011 y se presentó como el octavo miembro de EXO. Baekhyun se destacó como el vocalista principal de EXO-K y es considerado una de las voces más claras y versátiles. Ha incursionado en la actuación y mostró sus habilidades en programas de televisión y artes marciales. En 2019 lanzó su primer álbum en solitario, en el que se alejó de las baladas y se reinventó con el EDM pop. Además, tiene un canal de YouTube donde comparte su vida fuera de los escenarios con sus fans.

Seulgi de Red Velvet se suma al cartel final. Kang Seul-gi conocida como Seulgi, es una cantante y bailarina surcoreana. Después de siete años de entrenamiento, debutó como integrante de Red Velvet, bajo SM Entertainment y el grupo proyecto Got the Beat en 2022. Además, lanzó su EP debut como solista, 28 Reasons, en octubre de 2022. En el año 2014 debuta con Red Velvet el 1 de agosto con el sencillo Happiness. Después de su debut el grupo se mantuvo activo regresando el año siguiente con otro hit que cautivó al público. Seulgi desde su debut empezó a ser parte de actividades en solitario, formando parte de proyectos como Girls Next Dolor y Secret Unnie.

KAMP Music Festival se rige como un festival de primer mundo, pues no sólo habrá actuaciones musicales de gran nivel, sino también un sinfín de actividades en torno a este fenómeno cultural y social, como gastronomía, juegos, exposiciones de arte y colaboraciones con el artista pop de renombre mundial Kenny Scharf.

Tim Kim, CEO de KAMP Music Festivals, dice que Corea y América Latina siempre han tenido una estrecha conexión cultural y que el inmenso fandom latino de k-pop es uno de los más apasionados en todo el mundo por lo que es emocionante traer este festival a la Ciudad de México. El Palacio de los Deportes será el inmueble que recibirá este gran evento los días sábado 19 y domingo 20 de agosto.

Las localidades estarán a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes.