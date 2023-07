Karol G anuncia una sorpresa al final del video S91 ¿De qué se trata?

Un nuevo tema musical sigue marcando el éxito de Karol G ahora con S91 que significa Salmo 91, una cita de la Biblia que ha marcado de su vida desde pequeña. La colombiana dio la pista de que al final su nueva canción dejó un mensaje para todo aquel que lo quiera adoptar y precisamente fue el versículo 7 del Salmo 91 que dice podrán caer mil a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará.

Muchos han sido los comentarios positivos que ha recibido la intérprete de ‘Mañana será bonito’ en sus redes sociales, en especial en YouTube donde se puede visualizar el videoclip completo con más de 18 millones de reproducciones.

Entre los mensajes más importantes de los cibernautas está: “Cada día me sorprendes más me encanta tu ritmo y tú letra es un gran mensaje a esta humanidad #S91″, “La canción es muy clara. Ella ha luchado para estar donde está. Antes le cerraron puertas y ahora si la quieren en todo. Ella soñó con darle todo a su familia y lo logró con ayuda de Dios, por eso ahora su flow no está a la venta. Totalmente cierto”, son algunos de los mensajes de los fans de La Bichota.

Lo curioso de la nueva interpretación de la cantante es que ella misma dio a conocer que al final del videoclip hay una sorpresa. Con esto dejó abierta la imaginación de sus seguidores ya que dice: MAÑANA SERÁ BONITO, BICHOTA SEASON COMING SOON lo que da la interpretación de que la artista próximamente tendrá una nueva temporada, la duda es si se trata de alguna serie que surgirá a través de las plataformas digitales.

Por lo pronto Karol G sigue disfrutando de todos los peldaños que ha ido alcanzando en su vida musical.

Te puede interesar: Karol G comenta publicación de Feid con un ‘coqueto’ mensaje