Luz Blanchet y Lorenzo Lazo, viudo de Edith González confirmaron su romance

Los seguidores que quisieron de corazón a Edith González recibieron un golpe bajo al ver a Lorenzo Lazo quien fue su esposo teniendo una nueva relación amorosa. Luz Blanchet es la mujer que en la actualidad le ha robado el corazón a este hombre muy codiciado que sostuvo un matrimonio de casi 10 años con la actriz mexicana quien por una penosa enfermedad partió de este mundo en 2019.

La conductora y diseñador Luz Blanchet se dio una oportunidad en el amor con Lorenzo Lazo, quien es viudo de Edith González 😍https://t.co/k8hIaHrAS3 — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) July 13, 2023

Se destapó el romance

Hace unos días, todos quedaron impactados con la noticia de que Luz Blanchet está enamorada, por lo que la tarde de este lunes, reveló los detalles de su pareja desde el programa ‘Ventaneando’ y expresó:

Gracias por las porras y pues sí, ¿cómo ven?, así sucede cuando pasa. Fíjate que, no lo vas a creer, pero el culpable es Jorge Zarza, él fue, porque él conduce cada fin de año, cada diciembre el evento ‘A favor de lo mejor’ y este año no podía y bien lindo me dijo ‘Oye, Luz, fíjate que no voy a poder, te lo avientas?’ Y le dije ‘Claro Jorge, feliz de la vida’ bueno, ahí voy, agregó.

¿Quién es Luz Blanchet?

Blanchet es conocida para los televidentes de Televisa, ya que es una de las colaboradoras del programa Hoy. También ha participado en proyectos como Cada mañana, Con sello de mujer e, incluso, tuvo su propio programa, Luz en casa, para Utilísima.

Desde su cuenta de Instagram con más de 400 mil seguidores, comparte sus tips y entrevistas relacionados con la decoración de espacios que es parte de su especialidad y los comparte con su público.

Edith González y Lorenzo Lazo

La actriz y el economista iniciaron un romance que los llevaría a estar comprometidos apenas unos meses después. Se casaron el 24 de septiembre de 2010 en el templo de La Enseñanza, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Vivieron grandes experiencias y momentos en pareja. Ambos apoyaron sus carreras, pero no fue fácil asumir la condición de salud de Edith González. El polpitico siguió conservando todos los momentos vividos con ella, sin embargo busca su felicidad dándose una nueva oportunidad.