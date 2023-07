Marvel Studios: Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya tiene fecha de estreno en Disney Plus

Marvel Studios completó la trilogía de Guardianes de la Galaxia Vol.3 este 2023. Fue uno de los grandes estrenos de la casa editorial, que se ha venido a menos en los últimos años cuando de recaudaciones en taquilla se habla.

Y aunque no fue un éxito rotundo como las películas de los Avengers o la más reciente de Spiderman (No Way Home), gozó de las bondades de la gente que fue en masa a verla en los cines, algo que venía haciendo daño a Marvel Studios en otros estrenos recientes.

Una vez pasada la etapa del cine, ahora es momento de los servicios de streaming. La película protagonizada por Chris Pratt (StarLord/ Peter Quill), Zoe Saldaña (Gamora), Karen Gillan (Nébula), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (Rocket), Pom Klementieff (Mantis) y Vin Diesel (Groot) llega a Disney Plus.

De acuerdo con lo que informa el mismo servicio, Guardianes de la Galaxia Vol.3 estará disponible en Disney Plus este 2 de agosto, miércoles, como acostumbran para los estrenos de Marvel o Star Wars.

Este filme significó el cierre de la trama de estos personajes bajo la dirección de James Gunn, algunos actores seguirán en sus papales y otros se retiran definitivamente de Marvel, como el caso de Dave Bautista (Drax).