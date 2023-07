Yahir demuestra tener una disciplina de hierro y estar libre de egos

Yahir va por la vida atesorando los buenos recuerdos y con la filosofía de nunca dejar de ser un aprendiz. El cantante y actor afirma que vive una madurez artística, por eso toma varios proyectos a la vez, con la única intención de aprovechar su salud física y emocional.

Luego de terminar con el proyecto de Mentiras, el musical, llegaron los 2000′s Pop Tour y, actualmente, está en la obra Vaselina.

“Creo que siempre hay que estar preparado para las oportunidades y trabajar duro cuando no tienes proyectos. Todo el tiempo estoy componiendo, trabajando en el baile, en las emociones, en la disciplina en el gimnasio y con la guitarra para tratar de ser mejor. Gracias a Dios tengo como 12 años, más o menos, pensando de esta manera para tratar de estar en proyectos que realmente mi corazón y mente diga: ‘quiero estar ahí’”, compartió Yahir.

Con funciones en el teatro y una gira por México, el cantante enfatizó que está al 100%, algo que le permite pisar varios escenarios.

“He estado trabajando mucho vocalmente, con mi instrumento, la composición y en el estudio, porque me grabó casi todos los días. Como bien lo dices, el teatro y los 2000′s requieren una entrega, profesionalismo y una disciplina de hierro, pues no hay otra manera. Cuido la hora de llegada, nada que llegué crudo, despeinado o borracho. Algo que realmente me está apasionando es el teatro, porque los shows son más relajados y más otro rollo, pero los musicales trabajas en equipo y se requiere que todos tengamos esa misma entrega”, agregó.

“Chambeando duro..siempre! Enfocado. Sin meterme en la vida de nadie . Me ha funcionado... hay un chingo de gente que debería probar eso. Callarse la boca y ver por lo suyo”. — Yahir

Yahir combina sus presentaciones entre Vaselina y la gira de los 2000′s Pop Tour, y nos explicó cómo le hará para dividirse entre los dos.

“Voy a estar en las tres fechas que vienen en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El 5 de agosto ya teníamos programada la Arena Ciudad de México, entonces no estaré en Vaselina ese día; Kalimba tampoco va a estar ese día, los dos nos vamos a los 2000′s. Yo sí estaré en los tres shows. Después nos vamos a escapar (5 de agosto) porque viene toda mi familia para ver 2000′s y estar en la obra de teatro también conmigo, por eso estoy emocionado porque será una fecha importante”, finalizó.

Fan de Timbiriche

Yahir nunca pensó en que podía ser parte, de alguna manera, de Timbirche y una obra como Vaselina.

“Todo parece indicar que sí habrá gira de Vaselina para el año que viene por la República Mexicana” — Yahir

“Es un honor -de verdad- poder estar en el escenario compartiendo con Timbiriche. Estoy agradecido con la vida, con Alejandro Gou y Erik Rubín por pensar en mí para ser parte de este proyecto que ya tiene más de 40 años. Hay que recordar que lo empezó la señora Julissa; es decir, los papás de Benny (Ibarra). Después viene la generación de Timbiriche, ahora 40 años después aquí estamos siendo parte de algo que para mí va a ser algo histórico. Estuve en proyectos importantísimos como Jesucristo Superestrella y me tocó ser espectador de José, el soñador que también fue una mega producción. Esto es otro nivel con una obra noble, con una música de los 50 y 60′s y con la banda Timbiriche. Arriba está Kalimba, Angélica Vale, Andrea Legarreta o sea hay un gran elenco”, explicó.

También reveló que los ensayos no fueron algo fácil, “sufrimos horrores, no te voy a decir quién se lesionó y quién no, pero yo fui uno de los lesionados. También hubo lágrimas y frustraciones enormes para llegar a un resultado maravilloso. Nosotros que estamos arriba del escenario no lo podemos creer y cuando la gente lo vea, Vaselina es un buen musical. Fueron muchas horas de trabajo, a veces 8, 10 y 12 horas de no ver la luz del sol, por estar ahí metidos enfocados con un montón de coreografías. Para los que no somos bailarines la sufrimos y como decimos en Sonora... ¡La perreamos! Creo que poco a poco la repetición, el trabajo y la disciplina te va haciendo que lo vayas adaptando con tu cuerpo”.

Yahir, a detalle

Egos. Yahir confesó que en los proyectos que ha participado están libres de egos, “no los hay, la verdad es que hay un gran compañerismo y una gran hermandad, eso lo venimos viviendo desde desde hace ya varios años, con eso me quedo”.

Trayectoria. Intérprete, músico y compositor con más de 17 años de carrera, cuenta con nueve producciones discográficas y más de un millón de álbumes vendidos.

¿Cuándo se presenta en el 2000′s Pop Tour?

3 conciertos con 2000′s Pop Tour: 5 de agosto, Arena CDMX; 26 de agosto, Arena Monterrey y 10 de noviembre, Auditorio Telmex, con Belinda.