Actriz importante de ‘Betty La Fea’ revela que sufrió accidente durante el rodaje de la telenovela

‘Betty La Fea’ regresa a las pantallas y eso ha hecho que más de uno se emocione, además de generar una gran expectativa en la mayoría de los televidentes, ya que esperan que esta nueva producción sea tan buena como la original.

En el momento, algunos de los actores ya han confirmado su presencia en la nueva serie, aunque Natalia Ramírez, actriz que da vida a ‘Marcela Valencia’, aún no ha indicado si estará o no en la producción. Sin embargo, siempre se ha hecho notar lo mucho que recuerda con cariño su participación en la telenovela, de hecho, recientemente reveló una situación que se presentó durante el rodaje de la misma y que muy pocos sabían.

Sucede, la actriz fue llevada en ese entonces de emergencia a un centro médico por un accidente que tuvo durante las grabaciones de ‘Betty la Fea’, razón por la cual tuvo que ser incapacitada.

¿Qué fue lo que ocurrió?

A través de su canal de YouTube, Natalia Ramírez recordó un momento difícil que ocurrió durante una de las escenas de la famosa telenovela, sucede que, su personaje trató de convencer a ‘Armando Mendoza’ (Jorge Enrique Abello) para que se quedara con ella para tomar un baño en la tina y así luego poder acostarse juntos para ver una película.

No obstante, aunque todo se veía perfecto en la escena, la realidad para la actriz fue todo lo contrario, pues recuerda que una de las dificultades que tuvieron en ese entonces era que no tenía agua caliente, así que tuvieron que llenar la tina con agua fría, pero eso no fue todo, ya que al parecer tampoco se utilizó espuma como todos pensaban.

“El calentador en la casa donde estábamos grabando se dañó, así que en el apartamento no había agua caliente por lo que tocó llenar la tina con agua fría y para hacer esa cantidad de espuma, pues hace 23 años no había tanto producto para espumas a nivel comercial, así que lo que más sacaba espuma era el jabón de lavar platos o ropa”, reveló Ramírez, agregando además que para la escena sólo utilizó un strapless color piel y un short así que, cuando tocó entrar a la tina tuvo que hacerlo muy despacio para no dañar su peinado.

Por este motivo, Jorge Enrique Abello dijo en su línea: “espero que el agua esté muy caliente, porque si no vas a tener que cuidar un enfermo todo el fin de semana”.

A pesar de que muchos pueden verlo como algo tan simple, para ella no fue así, pues también confesó que debido a esto se enfermó y tuvieron que incapacitarla.