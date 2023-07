NCT DREAM deslumbra a ‘NCTzen’ de Latinoamérica con su primera gira y hablan de su nuevo álbum ‘ISTJ’

El pasado martes 11 de julio, el grupo de k-pop NCT DREAM conformado por MARK, RENJUN, JENO, HAECHAN, JAEMIN, CHENLE y JISUNG, hizo su debut en tierras mexicanas gracias a la gira ‘THE DREAM SHOW2 : In YOUR DREAM’, con la cual, ofrecieron un concierto en la Arena CDMX de la Ciudad de México. Cabe señalar que NoiX Entertainment fueron los encargados de traer a la agrupación.

NCT DREAM sorprende a ‘NCTzen’ en su primera visita a México. / Foto: NoiX Entertainment

A las siete de la noche en punto, previo a su primer concierto en México, el septeto se reunió con la prensa, donde contestaron varias preguntas con respecto a su gira, su música, sus fans y su tercer álbum de estudio titulado ‘ISTJ’. Vestidos de pies a cabeza con trajes de color negro y adornados con lentejuelas, con los cuales iban a presentarse en el primer bloque del show, posaron para un par de fotos, acto seguido, su líder MARK, presentó a NCT DREAM y dieron inicio a la sesión de preguntas y respuestas.

NCT DREAM hizo su debut el 25 de agosto de 2016 con el sencillo ‘Chewing Gum’ y desde ese entonces, se han posicionado como uno de los mejores grupos dentro del género del k-pop, con respecto a su primera gira por Sudamérica compartieron, “Yo tenía muchos deseos de hacer esta gira por Sudamérica, es la primera vez que visitamos algunas de las ciudades como grupo y el simple hecho de sentir la cultura siempre es muy emocionante y estamos abiertos a regresar a Latinoamérica en un futuro”, expresó MARK.

La subunidad de NCT, fue cuestionada acerca de su primera vez en Sudamérica como grupo al igual que de la reacción de sus fans (NCTzens), a lo que JENO comentó, “Desde antes de nuestra aparición en el escenario, desde mucho antes de que llegáramos, todos los fans estaban muy emocionados y de lo que hemos visto, hay mucha más energía de lo que nosotros imaginamos. Fue muy divertido para nosotros y nos mucha energía para el show de México”.

Hablando de su último concierto que tomó lugar en CDMX, HAECHAN señaló que Ciudad de México es el último lugar de la gira, la cual comenzó hace once meses y como es el último lugar, compartió que lo llenarán de energía y dejarán todo sobre el escenario, “Estamos muy emocionados de que México sea el último concierto”.

Asimismo, RENJUN mencionó que la canción que más les emociona presentar es ‘Trigger the Fever’, “Es la que más nos gusta presentar porque es muy emocionante, nos encanta ver la reacción de los fans, es muy divertido. El día del concierto la presentaremos con mucha energía y por eso se les recomiendo a los fans mexicanos”, dijo.

Asimismo, el 17 de julio, estrenaron su tercer álbum de estudio ‘ISTJ’, a lo que MARK respondió que hace referencia a la prueba MBTI (test de los 16 tipos de personalidades) y ISTJ es un tipo de personalidad que muy pocas personas poseen, “Tratamos de desarrollar el tema de manera divertida, abarcamos lo que es el amor dentro de esta personalidad”. Junto a esto, RENJUN reveló que dentro de la lista de canciones hay una en particular, “Like We Just Met”, para la cual, los siete miembros participaron por lo que es muy especial para ellos y no pueden esperar por que sus czennies la escuchen.

Por último, aprovecharon el momento para enviar un mensaje para todos sus NCTzens mexicanos, “Soy uno de los miembros que más esperaba el tour por Sudamérica, soy el que más me enamoré de esta gira, yo sabía que los fans eran hermosas y hermosos pero viéndolos en persona lo confirmé, y estoy muy seguro de que pronto volveremos a vernos”, finalizó JAEMIN.

NCT DREAM, 멕시코 공연으로 두 번째 월드 투어 피날레 장식!

전 세계 26개 도시 41회 공연 성공적으로 완주!

잠실주경기장 → 돔공연, 북남미 투어까지, 눈부신 성장 증명!https://t.co/0akSeJ0Q2p



NCT DREAM successfully wraps up its 2nd World Tour Finale with a Mexico concert!… pic.twitter.com/EWr9BbAFxH — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) July 13, 2023

Sigue a NCT DREAM en redes sociales:

NCT DREAM estrena su tercer álbum de estudio ‘ISTJ’. / Foto: SM Entertainment