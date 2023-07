Shakira es cuestionada sobre su vida amorosa frente a sus hijos

Es evidente que Shakira está dispuesta a dejar atrás el tema de su polémica ruptura con Gerard Piqué, no solo por su bienestar personal, si no también para no afectar la relación con sus hijos, Milan y Sasha, es por ello que la cantante colombiana solicitó respeto de parte de la prensa en lo que respecta a los menores.

También te puede interesar: Entérate ¿Cómo llaman a Clara Chía los hijos de Shakira y Gerard Piqué?

Hace algunas semanas la intérprete de ‘Monotonía’ compartió un mensaje desde sus redes sociales, especialmente para hablar de la situación de sus hijos, este volvió a ser recordado luego de la reacción que tuvo Shakira ante el cuestionamiento de un periodista.

“Mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua de parte de paparazzi y varios medios de comunicación. Pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad” escribió la cantante.

Shakira La colombiana volvió a dejar a sus hijos con Piqué ( Pascal Le Segretain /Getty, Instagram)

Shakira reacciona ante incómoda pregunta

La colombiana se encontraba en la sala de desembarque del Aeropuerto en compañía de sus hijos, pese a que la familia estaba resguardada por un par de agentes y personal de su equipo, eso no detuvo las preguntas de un reportero.

Shakira hace enfurecer a los padres de la fiesta a la que asistió con sus hijos: esta es la razón Foto: Instagram @shakira

El periodista de espectáculos comenzó a cuestionar a Shakira sobre las vacaciones que habían compartido, además de los planes que tendrá para la educación de sus hijos, pero ella se negó a contestar, no fue hasta que salió el tema de una relación amorosa que la intérprete reaccionó molesta.

“Por favor, un poco de respeto, esos no son temas que vengan acá” dijo Shakira.

Los periodistas deben elegir el momento para sus preguntas, cómo van a andar preguntandole a Shakira por otro amor con los niños presentes... pic.twitter.com/vKiIceefKg — AndroShak🧜🏼‍♀️🍸 (@DiAndrotoro) July 19, 2023

Ante la respuesta de la cantante, el reportero se disculpó por intentar hablar de un tema así frente a sus hijos, los cuales aún siguen lidiando con la separación de sus padres. Como resultado, usuarios de redes sociales han tomado una postura sobre el comportamiento del comunicador y de la cantante.