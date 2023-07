¿De qué trata la película de Barbie?

Desde el primer instante en que se anunció que se elaboraría una película de Barbie en Live-action, sus fans inmediatamente hicieron sentir su emoción, pues para nadie es un secreto que la muñeca se ha convertido en un símbolo de entretenimiento, reconocido a nivel mundial.

De esta manera, se tiene que la película dirigida por Greta Gerwig ha generado una gran expectativa e intriga en la audiencia quienes se han preguntado cómo será la trama de la misma y, aunque a lo largo de estos meses se han mostrado avances sobre esta, aún sigue siendo un misterio la manera en que se llevará a cabo esta historia de la muñeca que, sin duda, ha marcado a más de una generación.

¿De qué se trata la película Barbie?

Según lo comentado por Greta Gerwig, durante una entrevista realizada para Vogue, la trama de esta película se inspiró en el libro ‘Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls’, el cual se publicó en 1994 y fue realizado por la autora Mary Pipher.

En el mismo se analizan los efectos de la presión social, sobre todo en adolescentes y, asimismo, muestra también algunos de los casos que tuvo que tratar en su experiencia como terapeuta, es decir que, en resumen, se describe el cambio que experimentan las niñas cuando llegan a la adolescencia y comienzan a ceder ante el mundo externo.

“Son divertidas, audaces y seguras de sí mismas, y luego simplemente... se detienen”, indicó Gerwig, dando entender que la película se relaciona un poco a lo que las chicas enfrentan en esta etapa de su vida.

Al mismo tiempo, ‘Barbie: La película’ parece ser una manera divertida y reflexiva del propósito de la vida, en donde al parecer se abordarán diversos temas profundos de la identidad y pertenencia.

A pesar de todo esto, los personajes tendrán que enfrentarse a una amenaza del mundo real, se trata de un empresario que tiene como objetivo capturar a Barbie, ya que tiene miedo de que cause alguna catástrofe.