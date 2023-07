Federica Quijano arremete contra ‘LCDLF’ por sacarla del foro en una patrulla

Como es costumbre en ‘La casa de los Famosos México’, en cada gala de eliminación asisten diversas personalidades que tienen algún tipo de relación con los concursantes del reality show, por lo cual el pasado 16 de julio asistió Federica Quijano, hermana de Apio.

Un día antes de que se llevará a cabo la ronda de eliminación, Apio y Wendy Guevara protagonizaron una fuerte discusión que dividió opiniones en redes sociales, es por ello que Federica aprovechó la invitación de la producción para defender a su hermano.

Federica Quijano arremete contra ‘La casa de los Famosos México’

La integrante de Kabah habría asistido al programa con la condición de poder tener un acercamiento con Apio, ya que consideraba que la producción podría brindarle un par de minutos con su hermano, con el objetivo de alentarlo en la competencia.

“Se que mi hermano me necesitaba mucho y vine con la productora, pensando que podía tener un ratito para que mi hermano se sintiera mejor, después de todo lo que pasó con Wendy. Yo fui, hablé lo mejor que pude, no me dejaron decir más, no te dan mucho espacio para hablar, tuve que levantar la mano a veces para hablar, no se dio” dijo Federica.

Luego de saber que no tendría un encuentro con su hermano, Federica reveló que comenzó a gritar afuera del foro para que su hermano se percatara, no obstante, trabajadores del programa salieron rápidamente para intentar silenciarla, hasta el punto en el que llegaron agentes de la policía.

“Íbamos a poder cumplir lo que me habían dicho, pero saliendo ya no vi a nadie, entonces yo dije: no me voy a ir de aquí sin que mi hermano sepa que estoy aquí. Entonces le empece a gritar afuera del foro y me querían sacar. Todo el mundo me jalaba, me decían: cállate, cállate” explicó la hermana de Apio.