Los Niños Héroes se acercan a la Comic-Con 2023

Cada vez está más cerca la Comic-Con de San Diego 2023 que se llevará a cabo del 20 al 23 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego. Las actividades ya están lista y el programa tiene varias sorpresas, como la presencia del filme mexicano Héroes.

Bajo el nombre de Heroes: Going to Hollywood and Beyond (Héroes, hacia Hollywood y más allá), el panel dentro del popular evento de mundo del cómic, estará presidida por el propio cineasta Ricardo Arnaiz junto con los actores Nicolás Haza y Roy Verdiguel. En la ponencia, analizarán y discutirán las posibilidades de tener nuevos proyectos desde México con posibilidades de llegar a Hollywood a lo grande.

El director de la película mexicana, hablará sobre la valía de los personajes históricos y legendarios que defendieron con su vida el Castillo de Chapultepec contra las fuerzas invasoras y superiores de los Estados Unidos en su misión de tomar la capital.

Esta es la primera película de Ricardo Arnaiz, donde el director busca generar en los espectadores, principalmente los centennials, un sentimiento de pertenencia por quiénes somos, de dónde venimos. También lleva a reflexionar como mexicanos, el por qué tomamos las decisiones en nuestras propias vidas, a través de un relato y lenguaje cinematográfico nunca visto.

Puede interesarte: Netflix volverá a subir los precios de los planes de suscripción antes de terminar 2023

Más allá de la narrativa de los seis Niños Héroes que perdieron la vida es el histórico suceso, Héroes también aborda y visibiliza a todos aquellos cadetes que también pelearon y que sobrevivieron, cuya participación poco se ha difundido a lo largo de las generaciones.

¿De qué se trata Héroes?

Héroes, que inició filmaciones en diciembre del año pasado, cuenta con un cuadro actoral como Mario Iván Martínez, Plutarco Haza, Silverio Palacios, Dagoberto Gama, Gerardo Taracena y Ariel López Padilla.

De igual forma cuenta con un elenco de nuevos valores entre los que destacan Matías Gruener (hijo de Susana Zabaleta), Nicolás Haza (hijo de Plutarco Haza), Natalia Coronado (hija de Aleks Syntek), Paola Ramones (hija de Adal Ramones), Melissa Ortega (hija de Freddy Ortega) y Patricio Zamora (hijo de Marisol del Olmo), entre otros.

Es la historia íntima de los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar que lucharon en la épica Batalla de Chapultepec, interpretados por un gran elenco en una producción sin precedentes.

La Comic-Con de San Diego 2023 se llevará a cabo durante cinco días, comenzando el miércoles 19 de julio con un día de vista previa, los paneles comienzan oficialmente el jueves 20 de julio y continúan hasta el domingo 23 del mismo mes. El evento no contará con transmisión en ninguna plataforma, así que la única forma para poder ver estas conferencias es asistir el día de su presentación.

¿Cuándo se estrenará en México?

La película se estrenará en las salas de nuestro país para septiembre próximo, pero antes de ello se hará presente en la Comic-Con el 23 de julio a las 11:00 horas en la Sala H del Centro de Convenciones de San Diego.