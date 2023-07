“No sé lo qué estoy haciendo”: Curioso casting de Operación Triunfo se volvió viral en España

Los realitys de canto a menudo ofrecen curiosos momentos que cuentan como ‘bloopers’ durante la transmisión de los programas televisivos. En España se lleva a cabo una nueva edición de Operación Triunfo y esos momentos incómodos, pero sorpresivos, no pudieron faltar.

En un video que se ha hecho viral dentro de TikTok, se puede ver a una joven que ingresó al casting del programa, sorprendiendo al jurado con su inocencia y honestidad.

“Hola, soy Irene y soy pase Prime, aunque no tenga el collarín”, inició su casting la joven, quien entró a la pequeña tarima junto a una guitarra

“No sé tocar la guitarra (...). No sé lo que toco, no sé, no sé lo que estoy haciendo”, asegura la aspirante, quien dice tocar por intuición, eso sí, “mal, mal. Pero aquí estoy”.

A pesar de su nerviosismo, la joven hizo reír al jurado y luego interpretó una canción compuesta por ella donde combina el inglés con el español a un ritmo sencillo con la guitarra.

Reacción de los usuarios

La sorpresiva participación de la joven generó el aplauso del público y la aprobación del jurado que clasificó a la joven a la siguiente etapa del programa.

@miri: “😂😂😂me encanta, lo próximo que tocará sin saberlo tocar, espero que sea el piano,🥰”

En TikTok sus videos tomaron mayor viralización luego del curioso casting que presentó al programa.

En el mes de septiembre u octubre se transmitirá este programa a través de la plataforma streaming, Amazon Prime Video.