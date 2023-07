Seis años de la muerte de Chester Bennington: ¿Qué pasó con Linkin Park?

Este jueves 20 de julio se cumplen seis años de la muerte del cantante de Linkin Park, Chester Bennington. El talentoso vocalista marcó una época en el mundo del rock, en el estilo del Nu Metal. Ganaron múltiples premios, reconocimientos y rompieron récords de ventas y conciertos alrededor del planeta.

A Chester lo encontraron muerto en su casa de Palos Verdes Estates, California, un día como hoy, pero en 2017. Tenía 41 años. La causa de la muerte fue un suicidio por ahorcamiento. El vocalista de Linkin Park venía luchando contra el abuso de sustancias y la depresión durante muchos años.

El mundo entero lo extraña por su único registro vocal y la dupla sorprendente que hacía junto a Mike Shinoda. Después de la trágica muerte de Chester, como era de esperarse, el resto de Linkin Park decidió tomarse un descanso.

Regresaron en el 2020, Lanzaron el álbum “One More Light Live”, que es una grabación de su último concierto con Chester al frente. También llegaron a las carteleras musicales con el sencillo “Leave Out All the Rest”, que es una canción que Bennington escribió sobre su propia lucha contra la depresión.

Hace 6 años se confirmaba la triste noticia del fallecimiento de Chester Bennington, la voz que era capaz de encarnar la furi4, la catarsis, la angustia y grandes emociones.



Fue la voz de toda una generación pic.twitter.com/FgBYzdtnIf — Indie 505 (@Indie5051) July 20, 2023

Aunque un enorme sector de fans quieren verlos reunidos de nuevo, los miembros de la agrupación están trabajando en proyectos individuales.

Mike Shinoda lanzó su segundo álbum en solitario, “Post Traumatic”, en 2018. Brad Delson lanzó su primer álbum en solitario, “Machine Shop EP”, en 2020. Rob Bourdon, Joe Hahn y Dave Farrell también están trabajando en proyectos musicales individuales.

Sin embargo, siempre está latente la posibilidad de que Linkin Park eventualmente vuelva a reunirse, aunque no haya nada confirmado por el momento.