The Chemical Brothers, uno de los dúos electrónicos más aclamados e innovadores del mundo, han anunciado los detalles de su décimo álbum de estudio. For That Beautiful Feeling se lanzará a través de EMI el 8 de septiembre de 2023. Pre-ordena AQUÍ.

El título del álbum lo resume perfectamente. Grabado en el propio estudio de la banda cerca de la costa sur, este es un álbum que busca y captura ese momento salvaje cuando el sonido te abruma y casi te sumerge, pero finalmente te permite montar esa ola a destinos desconocidos. Es un álbum que señala el momento exacto en que pierdes todo el control, donde te rindes y dejas que la música te mueva como si fueras arrastrado por un hilo invisible.

Cada canción de For That Beautiful Feeling nace del deseo de encontrar ese punto de vista en el estudio, un punto que luego podría refractarse en la pista de baile a través de la música. Como resultado, es una colección de música que es vívidamente colorida, segura y profundamente psicodélica; belleza tallada en el ruido, el caos y el ritmo fluido sin fin.

The Chemical Brothers anuncia su décimo álbum de estudio. / Foto: Universal Music Group

Desde la montaña rusa que es “Live Again” y el glorioso desglose de ruido analógico de “Goodbye”; pasando por el regreso de Beck (previamente escuchado en el sencillo de 2015 de los Chemical Brothers,Wide Open) en el propulsivo y soñador “Skipping Like A Stone” y hasta el profundo e hipnótico ritmo de la canción que da título al álbum, está claro que el décimo álbum del dúo proviene y está hecho para ese hermoso sentimiento, ese estado trascendente que evocan como nadie más lo hace en la música moderna. Es The Chemical Brothers en su mejor momento.

For That Beautiful Feeling presenta los sencillos “No Reason”, “The Darkness That You Fear” y “Live Again”, que cuenta con la voz del artista de Heavenly Recordings, Halo Maud.

Lista de canciones de For That Beautiful Feeling:

Intro

Live Again (feat. Halo Maud)

No Reason

Goodbye

Fountains

Magic Wand

The Weight

Skipping Like A Stone (feat. Beck)

The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

Feels Like I’m Dreaming

For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)

Los colaboradores de hace tiempo de The Chemical Brothers, Dom & Nic (“Wide Open”, “Hey Boy Hey Girl”) han dirigido el video de “Live Again”, ya disponible.

Dom & Nic comentan sobre el video, “Trabajar con The Chemical Brothers es un sueño para cualquier director de video. Somos muy afortunados de seguir haciendo material juntos después de bastantes años.The Chems siguen rompiéndola con grandes canciones que exigen videos que estén a la altura de la música y, con suerte, agreguen algo extra a toda la experiencia. ‘Live Again’ es nuestra décima colaboración... Los sonidos analógicos y la letra onírica sugirieron un viaje visual alucinógeno siguiendo a un personaje atrapado en un bucle de muerte y renacimiento. La idea nos inspiró a utilizar la nueva etapa de producción virtual Arri XR y su tecnología de vanguardia de una manera que nunca se había hecho antes. Esta es una idea de que realmente no podría haberse logrado con las técnicas cinematográficas tradicionales. Creamos mundos CGI virtuales y usamos tomas de cámara largas e ininterrumpidas, sin ediciones, moviéndonos entre esos mundos diferentes con nuestro personaje héroe. Al hacer la edición del video, nos colmó la generosidad de un equipo tan fuerte y enorme de compañías e individuos inmensamente talentosos que nos ayudaron a hacer realidad este video porque les encanta trabajar con The Chemical Brothers. Sin su tiempo, su talento y su generosidad, un video como este nunca podría salir de la cabeza y llegar a una pantalla”.

Después de un verano de festivales en toda Europa, The Chemical Brothers tocarán una serie de fechas previamente anunciadas en el Reino Unido después del lanzamiento de For That Beautiful Feeling. Posteriormente, visitarán la Ciudad de México para presentarse en el Festival Corona Capital 2023. Se presentarán en:

Sábadoo 9 Sept - Alexandra Head, Cardiff (con 2 Many DJs, Hot Chip DJs, Erol Alkan, James Holroyd)

Jueves 26 Oct - OVO Hydro, Glasgow

Viernes 27 Oct - AO Arena, Manchester

Sábado 28 Oct - First Direct Arena, Leeds

Miércoles 1 Nov - 3Arena, Dublín

Viernes 3 Nov - Utilita Arena, Birmingham

Sábado 4 Nov - The O2, Londres

Dom 10 Nov - Festival Corona Capital, Ciudad de México

The Chemical Brothers anunció recientemente los detalles de un libro retrospectivo que abarca toda su carrera. Paused in Cosmic Reflection se publicará en White Rabbit el 26 de octubre de 2023. El libro se compone de nuevas entrevistas con la banda, así como con muchos de sus amigos y colaboradores de las últimas tres décadas, incluidos Noel Gallagher, Aurora, Wayne Coyne, Beth Orton, Beck, Michel Gondry y muchos más. El libro está disponible para pre orden AQUÍ.

Los Chemical Brothers son Tom Rowlands y Ed Simons. Durante tres décadas, han definido la vanguardia de la música electrónica de baile tanto en sus discos de ventas multi-platino como con sus espectáculos en vivo alucinógenos enormemente elogiados que han presentado ante millones de peronas en festivales y arenas de todo el mundo. For That Beautiful Feeling es el primer álbum de Chemical Brothers desde No Geography de 2019, que contó con los sencillos masivos “Got To Keep On, Free Yourself” y “Mad As Hell”.